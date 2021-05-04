区域检测中心排长龙 全科诊所检测者也激增

区域冠病检测中心爆满，有公众改到提供检测服务的全科诊所接受检测，导致这些诊所也格外忙碌。

位于宏茂桥1道的信康诊所平时每天约有七八人要求做检测，昨天却激增至46人，其中38人曾到访陈笃生医院或医院感染群病患到过的公共场所。

诊所医生李仲涵说，他虽然预料到会有更多人来做检测，但没想到会那么忙碌。“我需要联络实验室，紧急补充检测设备。”

他认为，区域检测中心大排长龙，或许是因人们的防疫意识提高，也可能是出于害怕感染冠病，区域检测中心或综合诊疗所因此应该增派人手。“要个别全科诊所在短时间内增加人手，是很困难的。”

位于四美1街的善意诊所昨天也有16人前去检测，比平时多一倍。医生钟伟业透露，受检者多数有收到卫生部短信通知建议受检。

诊所：检测设备存货足以应付两三天激增情况

钟伟业早前预料到检测需求将显著增加，因此已经做好准备。他也说，诊所的检测设备存货仍足以应付两三天的激增情况。

“万一存货用完又无法补货，我们会把受检者转到区域检测中心。”

康威医疗集团旗下有38家诊所参与拭子检测计划（Swab and Send Home，简称SASH）。集团保健护理主管郑平章受询时说，昨天前来检测者增加近九成，而当中约九成跟陈笃生医院感染群有关。

他也提醒公众保持冷静。“如果出现咳嗽、发烧或感冒症状，应尽快求医，做必要的检测。”

昨天上午到宏茂桥区域检测中心排队的学生李明钊（17岁），看到长长的人龙后决定放弃，改到诊所碰碰运气，昨午成功受检。

他说，“我家附近的诊所就可以检测，早知道我就直接和诊所预约，不用去大太阳底下排队。”

收到卫生部通知的公众可以到区域检测中心或参与SASH的数百家公共卫生防范诊所（简称PHPC）接受免费检测。

公众可上网phpc.gov.sg查询诊所名单。