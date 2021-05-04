拓展知识面更灵活应付职场需要 义安理工生可多选副修科并获证书

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年5月4日 5:00 AM

义安理工学院昨早为今年毕业的学生举办首场毕业礼。配合防疫措施，典礼只开放给毕业生，他们的家人与朋友则通过线上直播收看。图为毕业生在礼堂外准备入场的情况。（陈斌勤摄）
义安理工学院昨早为今年毕业的学生举办首场毕业礼。配合防疫措施，典礼只开放给毕业生，他们的家人与朋友则通过线上直播收看。图为毕业生在礼堂外准备入场的情况。（陈斌勤摄）

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今年4月由义安理工学院推出的定制学习计划率先开放给今年二年级生，预计在2023学年扩大至所有学生。学生可从专业技能、创业人才培养、国际视野、社会领袖培养这四个发展类别选择副修单元。

义安理工学院学生接下来有机会选修专业文凭课程以外的副修，例如数据分析、网络安全、创业知识和外语，以拓展学习内容，更灵活地应付职场需要。

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