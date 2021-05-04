拓展知识面更灵活应付职场需要 义安理工生可多选副修科并获证书 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 义安理工学院昨早为今年毕业的学生举办首场毕业礼。配合防疫措施，典礼只开放给毕业生，他们的家人与朋友则通过线上直播收看。图为毕业生在礼堂外准备入场的情况。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 今年4月由义安理工学院推出的定制学习计划率先开放给今年二年级生，预计在2023学年扩大至所有学生。学生可从专业技能、创业人才培养、国际视野、社会领袖培养这四个发展类别选择副修单元。义安理工学院学生接下来有机会选修专业文凭课程以外的副修，例如数据分析、网络安全、创业知识和外语，以拓展学习内容，更灵活地应付职场需要。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 毕业礼 义安理工学院 黄循财 定制学习计划 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆