拓展知识面更灵活应付职场需要 义安理工生可多选副修科并获证书

今年4月由义安理工学院推出的定制学习计划率先开放给今年二年级生，预计在2023学年扩大至所有学生。学生可从专业技能、创业人才培养、国际视野、社会领袖培养这四个发展类别选择副修单元。

义安理工学院学生接下来有机会选修专业文凭课程以外的副修，例如数据分析、网络安全、创业知识和外语，以拓展学习内容，更灵活地应付职场需要。