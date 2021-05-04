淡马锡理工得奖毕业生 自小有个法式餐馆主厨梦 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 林尔卡芷怡凭优异表现成为今年淡马锡工院三名李光前奖得主之一。她将在美国烹饪学院新加坡分校修读食品商业管理。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 中学毕业时，林尔卡芷怡不读初级学院、选择理工学院烹饪专业的决定，曾一度让母亲不解。三年后，她成为淡马锡理工学院烹饪与餐饮管理课程最优秀毕业生，还获得李光前奖，离成为法式餐馆主厨的目标更进一步。林尔卡芷怡（Keisia Dominique Lim-Urquhart，19岁）出生于土生华人家庭，家庭聚会常常围绕食物。她从小就跟着母亲和奶奶学习烘焙和烹饪，后来尝试自制蛋糕卖给亲朋好友，获得一致好评，这让她坚定了以烹饪作为终身职业的信心与决心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡理工学院 毕业典礼 烹饪 网络科技 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆