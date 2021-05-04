淡马锡理工得奖毕业生 自小有个法式餐馆主厨梦

中学毕业时，林尔卡芷怡不读初级学院、选择理工学院烹饪专业的决定，曾一度让母亲不解。三年后，她成为淡马锡理工学院烹饪与餐饮管理课程最优秀毕业生，还获得李光前奖，离成为法式餐馆主厨的目标更进一步。

林尔卡芷怡（Keisia Dominique Lim-Urquhart，19岁）出生于土生华人家庭，家庭聚会常常围绕食物。她从小就跟着母亲和奶奶学习烘焙和烹饪，后来尝试自制蛋糕卖给亲朋好友，获得一致好评，这让她坚定了以烹饪作为终身职业的信心与决心。