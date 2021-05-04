梁文福和实践剧场 获颁华族文化贡献奖

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
庄耿闻

发布 / 2021年5月4日 5:00 AM

新谣代表人物梁文福（右）和郭践红（左）担任艺术总监的本地历史最悠久双语剧场——实践剧场，获颁第四届新加坡华族文化贡献奖个人奖和团体奖。（庄耿闻摄）
新谣代表人物梁文福（右）和郭践红（左）担任艺术总监的本地历史最悠久双语剧场——实践剧场，获颁第四届新加坡华族文化贡献奖个人奖和团体奖。（庄耿闻摄）

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梁文福是20世纪80年代新谣运动最早开拓者之一，经典作品富有鲜明新加坡华族文化特色和家国情怀，更是几代国人的集体回忆。实践剧场则是本地历史最悠久的专业双语剧场，深具影响力，作品被世界各地剧团多次改编和演出，成为东南亚文学经典。

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