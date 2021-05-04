梁文福和实践剧场 获颁华族文化贡献奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 新谣代表人物梁文福（右）和郭践红（左）担任艺术总监的本地历史最悠久双语剧场——实践剧场，获颁第四届新加坡华族文化贡献奖个人奖和团体奖。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 梁文福是20世纪80年代新谣运动最早开拓者之一，经典作品富有鲜明新加坡华族文化特色和家国情怀，更是几代国人的集体回忆。实践剧场则是本地历史最悠久的专业双语剧场，深具影响力，作品被世界各地剧团多次改编和演出，成为东南亚文学经典。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 新加坡 新谣 文化 梁文福 历史 本地 新加坡华族文化贡献奖 唐振辉 戏剧 东南亚 音乐剧 实践剧场 华族文化 新加坡华族文化中心 郭宝崑 郭践红 提名 颁奖典礼 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆