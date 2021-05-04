zaobao.sg全新数码配套个人版 每月只需9元9角

“股神”巴菲特曾说过：“有一种投资好过其他所有的投资，那就是投资于自己”，每天阅读新闻，应当是人生最好的投资之一，你不必出门，即可获知天下事，充实谈资和增长见识。

zaobao.sg推出全新的数码配套个人版，每月9元9角，可阅读《联合早报》《联合晚报》《新明日报》当天和过去13天的电子报内容。此配套的订户可通过一台智能设备的早报应用和一个网站zaobao.sg的登入权限浏览订户专享内容。

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另外，zaobao.sg提供全球股市行情、经济走势、金融消息等。订户还可阅读专家分析的财经资讯，刷新每个人对理财和投资的概念，让投资新手也能掌握市场上五花八门的投资产品。

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不附带合约 可上网或拨电订阅

这个新个人配套不附带合约，读者可上网启动，并且能随时取消，无任何取消订阅费用。

订阅网址是：https://zbsub.sg/zbpe 。订阅热线电话：63191800（周一至周五上午8时30分至傍晚6时，公共假期除外）。

读者可在智能手机或平板电脑下载早报应用，只要在任何应用商店上搜索“早报”即可找到早报应用。无论是不是订户，都可通过早报应用获取最新的新闻内容。

订户可使用数码订户MySPH账号登入应用，随时随地阅读订户专享内容。除了应用，订户也可使用任何浏览器前往zaobao.sg网络版并登入，开始启用个人配套。