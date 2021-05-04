竹脚与中央医院合作展开研究 探讨如何鼓励年轻夫妇早生育 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 竹脚妇幼医院生育医药部门顾问医生蔡佳熙 （左）和新加坡中央医院妇产科高级顾问医生余素玲副教授展开研究，探讨通过生育能力健康检查、辅导等，能否有效地鼓励年轻夫妇尽早生育。（新加坡中央医院提供） 字体大小: 小 中 大 本地一对年轻夫妇在结婚后以事业为重，决定延后组织家庭的计划，不料，正当两人做好生育的准备时，妻子却被诊断出患有不育症。她在接受两次的体外受精术后，终于成功受孕。准妈妈陈丽慧（假名，33岁）四年前结婚，当时她和丈夫觉得自己还年轻，没有立即生育的打算。两人一年后做好准备，但在尝试各种受孕方式如宫腔内人工授精、看中医等，却还是无法成功受孕。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 竹脚妇幼医院 新加坡中央医院 生育 好爸爸中风晕倒 醒后失忆不能自理 《新闻抢先看》迈入1000集 四年的蜕变与回忆