竹脚与中央医院合作展开研究 探讨如何鼓励年轻夫妇早生育

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年5月4日 5:00 AM

竹脚妇幼医院生育医药部门顾问医生蔡佳熙 （左）和新加坡中央医院妇产科高级顾问医生余素玲副教授展开研究，探讨通过生育能力健康检查、辅导等，能否有效地鼓励年轻夫妇尽早生育。（新加坡中央医院提供）
竹脚妇幼医院生育医药部门顾问医生蔡佳熙 （左）和新加坡中央医院妇产科高级顾问医生余素玲副教授展开研究，探讨通过生育能力健康检查、辅导等，能否有效地鼓励年轻夫妇尽早生育。（新加坡中央医院提供）

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本地一对年轻夫妇在结婚后以事业为重，决定延后组织家庭的计划，不料，正当两人做好生育的准备时，妻子却被诊断出患有不育症。她在接受两次的体外受精术后，终于成功受孕。

准妈妈陈丽慧（假名，33岁）四年前结婚，当时她和丈夫觉得自己还年轻，没有立即生育的打算。两人一年后做好准备，但在尝试各种受孕方式如宫腔内人工授精、看中医等，却还是无法成功受孕。

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