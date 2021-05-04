竹脚与中央医院合作展开研究 探讨如何鼓励年轻夫妇早生育

本地一对年轻夫妇在结婚后以事业为重，决定延后组织家庭的计划，不料，正当两人做好生育的准备时，妻子却被诊断出患有不育症。她在接受两次的体外受精术后，终于成功受孕。

准妈妈陈丽慧（假名，33岁）四年前结婚，当时她和丈夫觉得自己还年轻，没有立即生育的打算。两人一年后做好准备，但在尝试各种受孕方式如宫腔内人工授精、看中医等，却还是无法成功受孕。