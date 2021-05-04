余皓在2014年和前同事陈光一起创业，通过线上工具开发网上学习平台“九竹教育云平台”，根据不同学校或企业的个性化需求，定制平台的功能、内容、界面和智能科技应用。

从事软件系统的设计和研发20多年后，余皓决定从大公司辞职，与前同事一起创业，开发自己的线上教育平台。

对于余皓（56岁，图左）来说，创新理念很难在大公司有用武之地。为了实现自己的想法，他在2014年10月和前同事陈光（49岁，图右）一起创业，通过线上工具开发网上学习平台“九竹教育云平台”，根据不同学校或企业的个性化需求，定制平台的功能、内容、界面和智能科技应用。

除了基础的考试、教学、作业和评价功能，平台也为学校定制成语教学，提供语音转文字和文字转语音的功能，用人工智能语音识别技术为用户的中英双语发音评分。

余皓不仅在创新发展上迈出自己的一大步，也鼓励两个女儿在实践中学习。

修读产品设计专业的大女儿余安琪（27岁）大学毕业后成了父亲的小帮手，包揽了很多公司的设计工作，比如商标、传单和纪念品的设计。

小女儿余安瑾（14岁）热爱阅读和写作，小六时尝试课余创新，独立用九竹平台设计阅读和写作的网上学习平台“涂学网”（Scribbles Online），还一手包办商标、图片和宣传单的设计。她将平时上课的内容现学现卖，也用自己创作的范文文章，设计课程内容。

余皓说，作为父亲他很欣慰，看到两个女儿都有自己的学习和思考，展现出很好的创意才能，这对她们未来的学习、工作与生活都非常有益。