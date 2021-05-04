善心烟花女 30万遗产全捐慈善

卖身来新加坡当“琵琶仔”，何桂棉（艺名月小燕）从不因为自己的出身向命运低头，还积极回馈社会，曾在中国抗日时期，卖花筹款支持抗日活动，也曾为广惠肇留医院募款。

何桂棉膝下无子，晚年靠着积蓄独立生活，直到2017年在家安详离世，享年96岁。乐善好施的她早在2008年便立下遗嘱，把积蓄全额平均捐献给新加坡广惠肇留医院，新加坡创价学会和新加坡儿童会这三家机构。根据2020年9月的结算，何女士的遗产有超过29万多元，受益机构将各获得9万8000多元。

“琵琶仔”是广东人对雏妓的通称，后来也成了本地人对青楼女子的称呼。

媒体工作者冯璧慧（62岁）在1992年底制作《星期二特写》有关“琵琶仔”故事的节目时与何桂棉结缘，成了朋友，逢年过节都会相约聚会。对方找她当遗产执行人，她觉得有义务帮忙。对方也分别找她和王丽凤（前媒体工作者，64岁）联名开银行户头，帮她保管储蓄，可见她对朋友的信任。

在她看来，生前居住在裕廊老人公寓的何桂棉，是一位独立且活跃的乐龄。她在80多岁不慎跌倒后，才请女佣。她活跃于社区活动，经常会到附近的乐龄中心唱歌、特别喜欢粤曲。

“她从不因为自己的出身，自怨自艾，生前常与朋友出国旅行，对生活积极乐观。”

冯璧慧指出，何桂棉是创价学会成员，早年也曾为广惠肇留医院募款，凭积极募捐筹款贡献获得金牌。她过后还把两个金牌捐回给广惠肇留医院。

“之所以要把遗产捐给新加坡儿童会，也是因为她的童年生活不愉快，基于同理心，想要帮助弱势家庭的孩子。”

遗产捐献仪式定在10月于新加坡广惠肇留医院举行，到时其他受益机构也会出席。

完整报道，请翻阅2021年5月4日《联合晚报》