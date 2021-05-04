屋主聘灭虫专家 虎头蜂窝除 街坊松口气

四美一户私宅的院子出现榴梿般大小的虎头蜂巢，上周五屋主聘请灭虫专家全副武装上阵，用火烧毁蜂巢，清理出一整袋的虎头蜂，街坊和邻居终于松了一口气。

《联合晚报》上周四（4月29日）报道，四美海风路一户私宅的院子出现榴梿般大小的虎头蜂巢有近半年时间。有居民要求屋主清除时，屋主竟说：“你不惹它们，它们也不会蛰你。”

结果新闻一出街之后，住在该私宅后方的邻居陈女士（60岁，家庭主妇）表示，上周五有关当局就派人到自己的住家后院和后方私宅去观察蜂巢。

她表示，当时先来了一个人，过后再来了四个人入屋查看蜂巢情况，“我当时在忙，所以丈夫和女佣就带他们到后院去看虎头蜂巢。”

一行人鉴定及查看之后，都认为虎头蜂巢非常危险，并表示会着手处理。“我们附近几户人家当时都很开心，因为问题终于能够解决。”

陈女士说，到了下午3时许，原先被指不愿意清除蜂巢的男女屋主来到她家门前，“女屋主表示，他们一家人了解情况后，现在愿意清除蜂巢。”

据她了解，邻居一家聘请了灭虫公司，但专家需要从陈女士家的后院清除蜂巢，因此两人才特意前来通知，表示过一会儿会有灭虫专家前来处理蜂巢，希望她能谅解。

过了不久，一名穿着全副武装的灭虫专家来到陈女士家后院，然后用火烧蜂巢，“不少虎头蜂都掉了下来，我们之后清理了一整袋的虎头蜂和蜂巢碎片。”

根据陈女士拍摄的视频显示，灭虫专家穿好装备后，利用一个火枪开始焚烧蜂巢，当时可看见不少虎头蜂及部分蜂巢开始脱落。

如今事件终于了结，陈女士和其他邻居都松了一口气，并感到很开心。“我们很高兴对方愿意重视这个问题，现在一切终于圆满解决，没事了。”

完整报道，请翻阅2021年5月4日的《联合晚报》。