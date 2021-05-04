自小立大志 要成“烧腊王”

新加坡小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，让默默耕耘的小贩及许多每天到小贩中心解决三餐的国人振奋不已。

《联合晚报》先后推出两个系列的《小贩周记》，深入发掘及报道小贩中心特色，向读者介绍超过60档既好吃又有故事的小贩档口。

由于读者和小贩反应热烈，第三系列的《小贩周记》新鲜登场，请小贩畅谈他们手艺如何传承创新，以及他们对创业守业的坚持。

从小在牛车水长大，尝遍街头巷尾的烧腊美食。陈德祥回忆说，他从小便立志，有朝一日要成为家喻户晓的“烧腊王”，不论叉烧还是烧鸭，梦想就是要成立一个属于自己的叉烧品牌。

后来，“肥仔祥”烧腊便由此诞生，它坐落于“ABC砖厂巴刹和熟食中心”，如今已变成老字号。老板陈德祥和妻子一起管理两个档口，售卖叉烧、烤鸭、云吞面和饭等传统烧腊美食。

谈到自己的创业之路，陈德祥不无感慨地说，他虽然有一个成为“烧腊大王”的梦，但入行实际是生活所迫。因为，家里有八个兄弟姐妹，他从10岁起，就为了给自己赚一些在学校买零食的钱，到茶楼当学徒。从最底层的切菜、洗碗、杀鱼等杂事做起，就这样边做边学，在饮食业度过半生。

他笑称，自己从小没有书缘，全班44名同学，只有他一人小学都没能毕业。幸好父母也没有对此报以希望，而是告诫他，不会读书的话，就要靠双手和努力创造未来。

“我发现自己在做食物方面很有天赋，比如我能够牢牢记住各种复杂的菜谱。”

陈德祥从1992年起自立门户，在小贩中心开设“肥仔祥”烧腊档口。

做生意就面临挑战。陈德祥说，突如其来的天灾最让人无奈。比如，上世纪80年代的一场猪瘟，让市面上的猪肉绝迹，他无奈只能靠卖烧鸭赚钱，收入大受影响。此外，去年遇到冠病疫情暴发，ABC砖厂小贩中心生意集体下滑。即便是到了今日，“肥仔祥”烧腊店的生意也较之前缩水约三成。

虽然时常遭遇打击，陈德祥也没有为了多赚钱而做黑心事。他说自己从小学武术，习得洪拳和周家拳，也培训超过300个学生。武术熏陶他要讲武德，而同样的，做生意也要讲职业道德。他说，曾有供货商卖他猪肉以次充好，他便从此再不合作。

“我的供货商几乎都没有换，大家有了人情，彼此信任。若为了价格便宜而买到次品，损失了顾客，则得不偿失。

除了食材挑选严格，陈德祥的烧腊也在酱料上下足功夫，在普通烧腊腌制酱料的基础上加入了两样特殊的酱料，作为他的“秘密武器”。

陈德祥说，自己如今是希望有一天能够让“肥仔祥”的品牌走向世界，让外国人看到属于新加坡的烧腊品牌。



“肥仔祥”烧腊，除了一般的酱料外，还有两道“秘密武器”，让它的味道与众不同。（陈福洲摄）

两个儿子接手生意 本月开第三个档口

让儿子接档生意，但自己却没打算闲下来。陈德祥说，做生意是自己的兴趣，不会给自己设定一个退休年龄。

陈德祥的两个儿子从16岁起跟着他学厨，之后虽做过其他工作，但如今已顺理成章回来帮父亲打理档口。大儿子陈韦杰（29岁）说，做小贩虽然辛苦，但简单踏实，如今干了约六年，觉得蛮开心，便决定继续做。

二儿子陈泳样（26岁）则说，他入行的初衷是觉得父亲年纪大了，忙不过来。同时，从小潜移默化的家庭教育让他并不排斥做小贩，反而认为家族事业的传承应由他负起责任。

“老爸虽然不服老，但我觉得他老了，他经常腰酸背痛。”

有了得力的帮手，陈德祥却并不打算退休。他认为做生意是自己的生活方式，已习惯忙忙碌碌的生活，既然喜欢，就一直做下去。

“我还年轻，很多人像我这个岁数都还在做，我干嘛要退休。”

他笑称，儿子帮忙后自己有了更多时间，反而更忙，这个月还要开第三个档口，售卖古早味私房菜，将虾球、生面、鱼片米粉、蒸鱼头等传统美食带进ABC砖厂小贩中心。

年轻肥胖 招牌就叫‘肥仔祥’ 顾客提醒：变瘦会自砸招牌

“肥仔祥”名字亲切又好记，陈德祥笑称，自己年轻时比现在还胖，有顾客因此还提醒他不能再瘦，不然会砸了招牌。

说起招牌的名称，陈德祥指出，自己年轻时很胖，大家都习惯叫他“肥仔”。而他也没因此自卑，甚至决定以此为品牌命名，既亲切又好记。

他说，除了多年坚持练习武术外，自己还喜欢如划船等各类运动，闲暇时就会锻炼身体，还因此越来越瘦。

“客人提醒我不能再瘦了，不然就要拆招牌。”