陈笃生感染群再增五人 其中五确诊者感染印度B16172变种毒株

陈笃生医院感染群昨天再增五人，累计扩大至40人，当中有五人已验出是染上了源自印度的B16172变种毒株。该医院所有部门从昨天起停止接收新病患，以更好地控制冠病感染群。

所有在上月18日及之后入住陈笃生医院的病患，已完成首轮冠病检测。除了早前已公布的确诊病患，其余病患的检测结果全呈阴性。这些住院病患前天已接受第二轮检测，有待结果出炉。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇昨天在记者会上汇报了陈笃生医院的冠病检测进展。这是工作小组五天内第二次举行记者会。

颜金勇说：“病毒可能潜伏在一些病患体内，他们下来几天的检测可能会呈阳性，我们会继续留意他们的情况。”

医院职员的检测工作仍在进行，在1万2000名职员中，约有1万人已完成检测。

本地过去一周的新增社区病例攀升至60起，其中40起与陈笃生医院感染群有关，当中染上B16172变种毒株的五人是住在9D病房的三名病患，以及在该病房工作的医生和护士。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授透露，感染印度变种毒株的，还包括38岁的移民与关卡局男职员，以及在大士南的社区护理设施当清洁工的39岁越南籍女子。这两人分属不同的感染群。

虽然这七起病例来自三个感染群，但麦锡威强调，根据系统发生学（phylogenetic）分析，各感染群的病毒是截然不同的，这意味着三个感染群之间没有关联。

麦锡威：疫苗对变种毒株仍有效

“根据系统发生学的初步信息，陈笃生医院感染群是变种毒株导致的，但疫苗对变种毒株仍有效。”

陈笃生医院感染群至今40起确诊病例中，有八名已接种疫苗者没有症状，或只出现很轻微的症状，也不需要输氧治疗。未接种的20人，则有七人需要输氧，其中一名88岁女病患不幸已在日前因并发症逝世。

麦锡威说，这也证明我国优先为医护人员和年长者接种疫苗的策略奏效。“如果我们没这么做，陈笃生医院感染群将明显扩大，失控的可能性也会大得多。”