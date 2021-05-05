聚会限五人 大型活动人数收紧 学校部分活动暂停 我国周六至月底回到解封第二阶段

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇和教育部长黄循财昨天都在记者会上澄清，这次不是回到去年的病毒阻断期，但若疫情恶化，工作小组不排除宣布又一轮阻断措施。

我国暂时回到冠病解封后的第二阶段。政府将实施一系列更严格的安全管理措施，收紧边境管控，以免传染率更高的冠病变种毒株在社区传播，形成大感染群。

来临周六（8日）起至5月30日，所有社交聚会的人数限制将从八人减少至五人，登门访客每日也不能超过五人。政府将要求更多有条件者继续在家办公，任何时候在工作场所办公的员工人数顶限从75%收紧至50%。

原本在解封后已陆续放宽限制的宗教集会、现场表演、婚宴、丧礼和体育赛事等各种活动，都将再次收紧防疫措施。

教育部也在各级学府加强防疫，部分学校活动将暂停或收紧人数限制。

为了有效追踪病毒在社区的传播，之前宣布从下月开始实行的“合力追踪”SafeEntry登记将提早两周从5月17日起实施。届时，公众到人流量较高的地点或公共场所时，必须使用合力追踪应用或携手防疫器进行登记才可进场。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇和教育部长黄循财昨天都在记者会上澄清，这次不是回到去年的病毒阻断期，但若疫情恶化，工作小组不排除宣布又一轮阻断措施。

黄循财说：“我们希望无须这么做。为了避免下来还须制定更严格的措施，我们决定现在收紧一些措施，采取积极与迅速的行动，竭尽所能阻止感染群扩大。”

我国去年4月7日至6月1日间实施阻断措施，一系列措施限制民众的行动，也给企业和经济活动造成广泛影响。政府之后分阶段放宽防疫管控，去年12月28日进入解封第三阶段。

昨天是抗疫工作小组短短五天内第二次召开记者会。过去一周，包括陈笃生医院冠病感染群在内，本地新增60起社区确诊病例。

卫生部也发现，截至昨天，本地共有29起本土传播病例是感染不同的冠病变种毒株，当中有五人属陈笃生医院感染群。

黄循财解释，政府已尽力透过病例追踪控制疫情，但目前不排除病毒还潜伏在社区，尤其新变种毒株的传播率更高，容易导致大型感染群形成。

颜金勇：虽然周六才实施新规定 民众应现在开始减少社交活动

他指出，抗疫工作小组决定从周六起实施新措施，主要考虑到商家需要时间反应，但一般公众应时刻提高警惕。

他说：“我们呼吁大家从现在开始就履行社会责任，尽可能减少社交活动，待在家里。”

颜金勇也希望民众不要趁着这几天新规定尚未实施而出外狂欢。他说：“病毒不管规则，也不会看日期。”

目前全球冠病局势加剧，黄循财认为，新的变种毒株相信已传播至世界各地，政府有必要从两方面收紧边境管控。首先，从周五（7日）晚上11时59分起，所有从高风险国家或地区入境的旅客，须在指定设施履行的居家通知期从14天延长至21天。

另外，入境者目前须遵守的边境措施，将取决于他们过去21天的旅游史，而非14天的旅游史。

这些边境管控措施都将实施至本月底。黄循财指出，政府之后会重新评估全球与本地疫情，再宣布如何调整。