社交聚会人数减至五人 餐馆母亲节订单受影响

连锁中餐馆三盅两件发言人说，已接到顾客来电更改预订，有些原本订了八人一桌的顾客分两天用餐，每次四人。黄循财说，他知道收紧聚会限制将对大家造成许多不便，但希望民众谅解。

社交聚会人数从八人减至五人后，直接影响餐馆本周末的母亲节订单。有餐馆昨晚已接到顾客来电更改预订，一些受访民众也表示今年母亲节或会选择待在家庆祝。

本月有许多特别节日与公共假日，包括星期天（9日）的母亲节、下周四（13日）的开斋节，以及26日的卫塞节。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长黄循财昨天在记者会上指出，他知道收紧聚会限制将对大家造成许多不便，但希望民众谅解。

为了防止变种毒株在社区传播，政府从本周六起至月底将收紧社交聚会限制。此外，住户每日接待的登门访客也限制在最多五人；民众应尽可能每天最多只参加两场聚会，减少与他人接触。

受访餐厅负责人都对聚会限制收紧表示惊讶。娘惹餐馆源和春第三代掌门人叶俊凤（55岁）说：“一听到用餐人数从八人变回五人，我的第一反应是：惨了，头痛。”

她说：“有很多事都得重新安排，包括客人的座位等。不过，这也没办法，为了大家的安全，我们得遵守政府的规定。”

叶俊凤提到，母亲节供预订的桌位已满额，而超过50％订的是八人一桌。

由于五人规定在星期六生效，她会赶紧联络顾客，了解他们是否还会到餐馆用餐或改成外送。“要是一家五口，加上外公外婆就会超出五人规定。但要是在家里吃，孩子到长辈家，人数就刚刚好。”

叶俊凤庆幸去年11月推出网上预订和外送服务。来临周末，餐馆已接到20多个相关预订。

她说：“一桌八人变五人，生意多少会受影响，幸好还有外送平台，可以拉长补短。我预计这个周末的订单会增加，我也需要和外送公司重新商量，看是否要有更多送餐员待命，应付订单。”

连锁中餐馆三盅两件发言人说，已接到顾客来电更改预订，有些原本订了八人一桌的顾客分两天用餐，每次四人。

她指出，民众都相当关注近期的疫情，今年母亲节的堂食预订比较慢热，反而外送订单较受欢迎，来临周末的订单比一般周末多了至少四五成。

发言人预计下来几天的外送订单会增加，但餐馆只会接受一定数量的订单，一旦额满，就不再接单。她解释，去年因司机不足，影响外送服务，有些客人很迟才收到食物。为避免同样情况重演，餐馆今年将按各门市的人手和地点为外送订单数量设限，以食客满意度为优先考量。

用餐人数的改变相信也不会对餐馆运作带来太大影响。发言人指出，因桌子已经排好，都保持至少一米距离，下来只是把座位减少，回到解封第二阶段的安排。

公众黄振荣（40岁，电脑工程师）指出，一家人没有上餐馆庆祝母亲节的习惯，主要会在家聚会。得知社交人数限制为五人后，他仔细计算，确保家中聚会人数不会违反限制。他说：“我和妻子两人、弟弟一家三人一起到父母家聚餐，这样应该不受影响，也能好好过母亲节。”