违反安全管理条例 四家餐饮场所被令暂关闭 另10家和11名食客被罚款

在过去的周末，有四家餐饮场所因违反安全管理条例被令暂时关闭，另有10家餐饮场所和11名食客被罚款。

永续发展与环境部昨天发文告说，政府机构在过去的周末加强稽查工作，发现共有14家餐饮场所违反冠病19（临时措施）法令。在被令暂时关闭的四家餐饮场所中，有三家是重犯，其中一家被令关闭30天，另两家则关闭20天。

新加坡旅游局进行稽查时发现，位于新加坡凯煌酒店的Club Peaches允许超过八人的聚会，店家也没有尽可能减少员工与顾客之间的互动。该场所也曾在今年2月因触犯条例被令关闭20天，这次再犯，因此被令关闭30天。另外，店内有九名顾客因触犯条例，各被罚300元。

位于乌节路幸运商业中心的Alive@SG Pub，则因允许顾客在店内玩骰子游戏，加上它刚在4月违反条例被令关闭10天，这次被令关闭20天。

位于乌节商业中心的餐馆唐门串串因允许顾客在晚上10时30分后继续饮酒，被令关闭20天。该餐馆也曾在去年12月因触犯条例被令关闭10天。

同样是在乌节路的Club Empire则允许不同组的顾客之间有互动，被令关闭10天。

与此同时，共有10家餐饮场所因违反安全管理条例，被当局罚款。当中，有八家因没有将不同组的顾客座位距离设在一米以上、在店内播放视频、提供骰子游戏等，被罚款1000元。另有两家是重犯，被罚款2000元。

63人在公园和沙滩违反安管条例被罚款

有两名公众因在竹脚中心内没有戴口罩，不顾执法人员的多次警告，各被罚款300元。

另外，有63人在公园和沙滩违反安全管理条例而被罚款。这包括进行超过八人的聚会，以及进入不开放给民众的区域。

永续部也在文告中说，陈笃生医院感染群病患曾到访的26个公共场所，已完成消毒和彻底清洁工作。国家环境局也派出人员到场监督，确保清洁和消毒程序符合当局规定。

陈笃生医院感染群是本地目前最大的感染群，为防止冠病进一步在社区扩散，抗疫跨部门工作小组早前下令，暂时关闭病患确诊前曾到访的地点两天，以进行清洗和消毒。

当局也提醒业者和业主，提高清洁标准，采取措施确保环境卫生，如更频密地清洗民众经常触碰到的地方，以及严格遵守安全管理条例，避免病毒在社区散播。