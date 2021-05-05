到人流量较高场所等 “合力追踪”登记提前本月17日强制使用

根据卫生部和智慧国及数码政府署的联合文告，比原本设下的6月1日提早两周实行有关新条例，是为了鼓励更多人加入合力追踪计划并扩大计划的覆盖范围，尤其是在很可能出现社区传播情况的场所。

为了加快追踪工作、及时阻断病毒进一步传播，从本月17日起，公众到人流量较高或人们有可能长时间近距离接触的地方时，只能使用合力追踪应用或携手防疫器进行SafeEntry登记。

这比政府原本设下的6月1日实行日期提早两周。

至今已有超过九成公众下载合力追踪（TraceTogether）应用或领取携手防疫器。

根据卫生部和智慧国及数码政府署（SNDGO）昨天发出的联合文告，提早实行上述新条例，是为了鼓励更多人加入合力追踪计划并扩大计划的覆盖范围，尤其是在很可能出现社区传播情况的场所。

“这会加强我们的数码追踪能力，协助我们更好地管理近期增加的社区病例……能够更有效地进行追踪工作后，我们也就能更快将密切接触者隔离开来。”

新条例实行后，所有人流量较高的场所，以及会有长时间近距离接触、传播风险较高的地方会强制要求公众使用合力追踪登记。这包括商场、学校、餐饮场所以及健身房等。

合力追踪在这些地方全面实行后，公众不能再使用手机相机功能或Singpass应用扫描QR码等方式来完成登记。不过为了让公众有更多时间适应新条例，这些场所将允许公众继续扫描身份证条码登记，直至5月31日。

此外，从6月15日起，更多场所会安装“SafeEntry Gateway”系统，让公众登记时更加便捷，同时检查防疫器是否还有电池。

这些场所包括餐饮场所、酒店和运动设施等。目前只有商场和医院等人流量较高的场所须安装该系统。

这个系统利用感应器侦测到25公分以内的合力追踪应用或防疫器信号。一旦登记成功，系统就会显示绿灯并发出“哔”声；若防疫器没有电池，系统则不会有任何反应。

业者可以免费申请获取并安装该系统，或下载SafeEntry Business应用来进行访客登记。

卫生部和智慧国及数码政府署指出，合力追踪和SafeEntry都是重要的数码工具，使用这些工具后，可让追踪冠病病患接触者的时间从四天减至少于一天半。他们也呼吁公众外出时必须使用合力追踪应用或携带防疫器。

合力追踪手机应用须更新至最新版本

“社区病例在近期增加，大家积极参与合力追踪计划，对于追踪工作能够有效进行至关重要。我们寻求公众在这方面的合作，大家在对抗冠病疫情期间也要保持警惕。”

当局也提醒，手机用户必须确保合力追踪应用更新至最新版本，并开启蓝牙功能。防疫器用户则应确保设备电量充足，若防疫器亮起红灯或没有显示灯，代表坏了或没电，应尽快换取新的防疫器。

公众可前往民众俱乐部或联络所，以及在特定商场设置的更换站换取新的防疫器。

携手防疫器使用问与答

问：从5月17日起进入人流量高、传播风险较高场所的三种登记方式分别是什么？

答：

一、使用合力追踪应用扫描入口的QR码

二、让工作人员扫描携手防疫器的QR码

三、将应用或防疫器贴近SafeEntry Gateway感应器

问：哪些场所不需要SafeEntry登记？

答：与商场运营时间相同的大型零售店（超过1万平方英尺或930平方公尺）和超市。这是因为公众在进入商场时会在入口处完成合力追踪登记，在商店内与他人互动的时间通常也比较短。

问：如何检查携手防疫器电力是否充足？

答：正常情况下防疫器会大约每分钟亮起绿灯一次。若防疫器亮起红灯或没有显示灯，就代表故障或没电。

问：哪里可以换取新的防疫器？

答：公众可前往任何民众俱乐部或联络所，或在指定商场设的更换站换取新的防疫器。还没领取防疫器的公众，同样可到任何民众俱乐部或联络所领取。