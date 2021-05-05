张智杰是淡马锡工院今年的应届毕业生，也是今年李光耀奖的得主。他将所学运用到生活中，设计了一款遥控应用，轮椅使用者只要按下按钮，就能开关门。

“上中学时，我发现每次回校分享的校友都是快捷源流毕业的学生。我想成为第一个受邀分享的普通源流毕业生，并启发其他同学。”

张智杰（21岁）在德明中学完成N水准后，2017年通过理工院预科班进入淡马锡理工学院，主修机械电子。

他是淡马锡工院今年的应届毕业生，也是今年李光耀奖的得主。这个奖项表彰每所工院在科技或电脑科学方面表现卓越的毕业生。

张智杰受访时指出，他在中学时就对数学以及设计与科技这两个科目特别感兴趣，也梦想有朝一日能自己设计机器人。他已通过提前招生报读了南洋理工大学的机械工程文凭，副修商学系，希望未来创办自己的工程公司。

成绩优异的张智杰也将所学运用到生活中，他设计了一款遥控应用，轮椅使用者只要按下按钮，就能开关门。他凭着这项发明，获得“TOM新加坡创作马拉松”的银奖。

课业之余，他也担任淡马锡工院的独木舟队队长，曾在加冷、勿洛和麦里芝蓄水池划独木舟。蓄水池上漂浮的垃圾启发了他的毕业作品，他设计了一个人工智能机械原型，可收集水面上的垃圾。

他说：“我希望通过这份毕业作品回馈社会，为保护环境贡献一分力量。”