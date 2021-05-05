合伙抢妓女事后不认账 法官判他坐牢打鞭

4人串谋打抢妓女，其中一人事后狡辩称自己去甜品店有不在场“证据”，还声称被朋友诬陷。但法官不买账。

这起事件发生在2015年4月底的一天晚上7时许。张智杰、李青耀、钟盛旺和陈志伟４人串谋，其中3人约好妓女后上门，其中两人扮嫖客，另外两人负责抢劫。

张智杰和陈志伟当时相识已两年，他们打算干案后潜逃到泰国，认定自己落网风险较低，因此两人愿意＂出任＂抢匪。