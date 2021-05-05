合伙抢妓女事后不认账 法官判他坐牢打鞭 订户 来自 / 新明日报 文 / 吴睿明 发布 / 2021年5月5日 2:32 PM 两男子设圈套诱骗两女富商上门，捆绑及用美工刀恐吓她们交出10万元，还抢走两人身上价值8万多元名表。这起抢劫伤人案发生在黄埔一带罗弄柠檬的公寓。被告用胶带捆绑两人。（示范照） 字体大小: 小 中 大 4人串谋打抢妓女，其中一人事后狡辩称自己去甜品店有不在场“证据”，还声称被朋友诬陷。但法官不买账。这起事件发生在2015年4月底的一天晚上7时许。张智杰、李青耀、钟盛旺和陈志伟４人串谋，其中3人约好妓女后上门，其中两人扮嫖客，另外两人负责抢劫。张智杰和陈志伟当时相识已两年，他们打算干案后潜逃到泰国，认定自己落网风险较低，因此两人愿意＂出任＂抢匪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 抢劫案 妓女 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验