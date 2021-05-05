驾巴士打瞌睡撞罗厘 肇祸车长监两周

巴士车长凌晨开车打瞌睡，撞上载送工人的罗厘，4工人抛飞落地，重伤送院。

这起车祸发生在2018年3月16日清晨6时许，地点是巴西班让路往惹兰布罗（Jalan Buroh）方向的路段。受伤工人共九人，其中四人伤势严重。

被告魏金翰（48岁，译音）承认两项包括抵触《刑事法典》第338节重伤他人罪名的控状。

根据案情，他在事发时被委派驾驶易塔通（Tower Transit）巴士服务143号，事发时已经驾驶这个路线的巴士近两年时间。

根据案情，车长训练的一部分也包括教导他们在疲倦时不开车，以及如何应付疲惫。

事发前一晚，被告晚上9时就寝，隔天凌晨2时起身，只睡了五个小时，虽然当时仍昏昏欲睡，他却还是开车上路。

被告开车来到91号巴西班让路时打起了瞌睡，醒时惊悉已撞上停在路旁的一辆罗厘。

庭上播放事发时的电眼画面，当时工人正陆续爬上罗厘车斗，就在工人还没坐稳时，巴士就猛然从右边撞上，强烈的撞击力导致罗厘上的四名客工被抛飞跌落在马路上。

其中两人后来自行爬起，另两人则无法爬起身来。撞击力更导致罗厘往前行驶，开上行人道，车头翘起。

被告承认当时睡着了，认罪后，被判坐牢两周，吊销各级执照两年。

他通过律师表示，需要一个月时间处理私事，获法官批准下个月7日开始服刑。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年5月5日的《新明日报》。