疑持尖锐物 妇反锁大闹 与警僵持四小时后被捕 订户 来自 / 联合晚报 文 / 李庚洧 摄影 / 林国明 发布 / 2021年5月5日 2:45 PM 僵持将近四个小时后，警方终于昨午3时50分左右成功进入组屋单位，将妇女押送下楼。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 39岁妇女将莫名的液体倒向附近一辆汽车后，疑似持尖锐物品将自己反锁屋内，再从八楼住家抛出枕头和垃圾等，惊动民防和警方赶到现场施救，并在僵持了将近四个小时后，最终被警方逮捕。这起事故发生在昨天（5月4日）上午11时55分，地点在菜市道第38座组屋。警方受询时指出，当局接到通报后赶到现场，证实一名39岁的妇女把莫名的液体倒在附近的一辆汽车上后，将自己反锁屋内，并且不断从组屋单位内扔出物品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 反锁 鲁莽行事 公共滋扰 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验