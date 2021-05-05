疑持尖锐物 妇反锁大闹 与警僵持四小时后被捕

39岁妇女将莫名的液体倒向附近一辆汽车后，疑似持尖锐物品将自己反锁屋内，再从八楼住家抛出枕头和垃圾等，惊动民防和警方赶到现场施救，并在僵持了将近四个小时后，最终被警方逮捕。

这起事故发生在昨天（5月4日）上午11时55分，地点在菜市道第38座组屋。

警方受询时指出，当局接到通报后赶到现场，证实一名39岁的妇女把莫名的液体倒在附近的一辆汽车上后，将自己反锁屋内，并且不断从组屋单位内扔出物品。