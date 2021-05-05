遛狗女子被指对狗拳打脚踢

女子在碧山组屋区遛狗，被指对小狗拳打脚踢，甚至一度拉小狗前腿拖着它走，可怜的小狗得不断蹦跳跟上女子，事件在网络引起热议。

目击者称于昨天（4日）早上约8时45分，在碧山24街第273A座组屋一带拍下事件视频，然后上传至社交媒体网页。

视频如今已被取下，但根据各家网络媒体转载的视频片段，可清楚见到女子的行为。

画面显示，一名身穿红衣黑裤的女子正在遛一只褐色贵宾犬，但步伐有些异常。

只见女子用左手拉起贵宾犬的两个前腿，拖着它走一段路，可怜的小狗只能靠后腿支撑，不断蹦跳才跟得上女子的步伐。

贵宾犬勉强走着，但女子随后还将它整个身子拉起来，让它在空中摇晃。

根据网络媒体Mustsharenews报道，女子这样拖着贵宾犬约20秒，还两度将狗拉起来，然后才肯松手让它正常走路。

该报道指出，公众也目睹女子对小狗拳打脚踢，不过视频并没拍到这段画面。

记者在面簿发现，数个动物爱好者网页转发这件事，网友在留言区里谴责女子的行为。

多名网友认为，公众应该向当局举报此事，让当局展开调查，及时遏制虐待动物的行为。

也有人指出，女子竟敢在公共场所如此对待小狗，无法想象她在家里的行为，为贵宾犬的安全感到担心。

防止虐待动物协会已介入调查此事件。

完整报道，请翻阅2021年5月5日的《联合晚报》。