只限两指定访客 限时30分钟 多家医院收紧探病限制

根据新加坡中央医院面簿贴文，除了限制探病人数及时间，访客须时刻戴着口罩，并严禁饮食。亚历山大医院、樟宜综合医院和新加坡国立大学医院等也纷纷公布类似条例。

为遏制冠病传播，保护病患和医护人员，本地多家医院昨天（5月5日）起收紧访客探病条例，每名病患在住院期间只能有两名事先指定的访客探病，且限时30分钟，期间不能摘下口罩，严禁饮食。

政府前天宣布实施一系列更严格的安全管理措施后，本地一些医院也收紧访客条例。

根据新加坡中央医院昨天在面簿的贴文，病患住院期间只能有最多两名事先指定的访客（含看护者），而且在探病时间内一次只允许一名访客，访客只能待30分钟。

医院也规定，访客在病房内不能饮食，也尽量避免使用病房内的厕所，或坐在病患床上。他们也必须时刻戴着口罩。

中央医院也不允许任何访客进入隔离病房探望疑似或确诊感染冠病的病患。

医院也谢绝4月18日当天或之后入住或到过陈笃生医院病房的病患、看护者或访客。不过院方强调，需要治疗的病患还是可以到中央医院求医。

亚历山大医院、樟宜综合医院和新加坡国立大学医院等也相继公布类似条例。

到综合诊疗所求诊须申报 已预约接种疫苗可照常前往

综合诊疗所方面，除非接到隔离通知或感到身体不适，到过陈笃生医院的公众仍能去求诊，但必须向医护人员申报。

新加坡保健服务集团综合诊疗所临床服务东部区域主任谢允隆医生答复《联合早报》询问时说，所有到该集团综合诊疗所求医的公众，会根据症状和近期接触历史，分配到不同分区接受治疗。他们也必须填写申报表格，说明是否曾入住或到访陈笃生医院病房。

近期曾到访陈笃生医院的公众，将能照常在综合诊疗所接种疫苗，除非收到隔离通知，或是在接种当天感到不适。“不过我们劝请这些人推迟其他非紧急门诊预约日期。”

国立健保集团综合诊疗所（NHGP）受询时则指出，考虑到陈笃生医院的情况，为了保护病患、访客和医护人员，该集团从3日起进一步收紧条例，规定所有病患、访客和看护者必须事先申报。除了到综合诊疗所求医的病患，其他到过陈笃生医院的人，一律不准进入。此外，他们也会根据风险情况，把病患分配到不同分区。

可到莱佛士医院免费受检

至于已经预约接种，但入住或到访过陈笃生医院的病患，仍可按计划去接种，除非出现冠病症状或接获必须接受拭子检测的指示。

另一方面，近日到过陈笃生医院的访客和病患，以及与该医院感染群病患在同个时间到过同个地点的公众，可到莱佛士医院接受检测。

政府早前宣布，这些公众可在本周一至本月16日间，到四个区域检测中心或参与拭子检测计划的公共卫生防范诊所免费受检。开放首日，许多公众担心染病或将病毒传给亲友，一大早就在检测中心外排起长龙。

卫生部和保健促进局答复本报询问时说，为进一步提升检测能力，卫生部已和莱佛士医院接洽，在这期间为符合条件的公众提供免费检测。

当局指出，好些公众趁星期一劳动节补假去接受检测，区域检测中心当天共进行了约1500次拭子检测。

由于公众反应热烈，检测中心当天增加检测量并延长开放时间，包括在午餐时间段继续开放，以便为更多人进行检测。