回理会探讨为宗教场所集会出席者做检测 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 施策文 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 哈莉玛总统（左二）昨早走访新加坡回教妇女协会西部家庭服务中心，她呼吁举国上下团结一致，遵守更严格的防疫措施，以防冠病病毒再次传播。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡回教理事会将探讨出席超过100人的宗教场所集会前接受冠病检测的可行性，并评估所需经费以及具体的落实情况。为了降低病毒传播的风险，抗疫跨部门工作小组前天宣布新的防疫措施，包括进一步收紧大型活动的人数限制。出席宗教场所集会的人数若超过100人，必须提前接受冠病检测，参与人数的顶限则维持在250人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛总统 开斋节 马善高 病毒 回教徒 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验