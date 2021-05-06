回理会探讨为宗教场所集会出席者做检测

新加坡回教理事会将探讨出席超过100人的宗教场所集会前接受冠病检测的可行性，并评估所需经费以及具体的落实情况。

为了降低病毒传播的风险，抗疫跨部门工作小组前天宣布新的防疫措施，包括进一步收紧大型活动的人数限制。出席宗教场所集会的人数若超过100人，必须提前接受冠病检测，参与人数的顶限则维持在250人。