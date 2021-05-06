八个月来没出现感染群 业者盼当局考虑让健身房继续营业 订户 来自 / 联合早报 文 / 康威 卓彦薇 邓玮婷 陈美谕 卢凌之 梁伟康 陈劲禾 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 经营BoOm健身房的郑智嵘指出，健身房一直严守安全距离要求，因此对必须关闭表示失望，他希望政府能在这段期间支持业者，并在宣布涉及健身机构的决定前与业者沟通，让业者能更好地应变。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 代表60多家健身机构的新加坡健身联盟促请政府收回成命。会长陈金江指出，本地过去八个月里只有五名无症状确诊病例到过健身房，也并未出现健身房感染群。业者认为，健身房在维持设施卫生和追踪接触者方面都有良好记录，不解当局的决定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 BoOm 健身 健身房 健身中心 骑脚踏车 安全距离措施 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验