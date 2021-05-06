八个月来没出现感染群 业者盼当局考虑让健身房继续营业

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来自 / 联合早报

文 /
康威 卓彦薇 邓玮婷 陈美谕 卢凌之 梁伟康 陈劲禾

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

经营BoOm健身房的郑智嵘指出，健身房一直严守安全距离要求，因此对必须关闭表示失望，他希望政府能在这段期间支持业者，并在宣布涉及健身机构的决定前与业者沟通，让业者能更好地应变。（林泽锐摄）
经营BoOm健身房的郑智嵘指出，健身房一直严守安全距离要求，因此对必须关闭表示失望，他希望政府能在这段期间支持业者，并在宣布涉及健身机构的决定前与业者沟通，让业者能更好地应变。（林泽锐摄）

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代表60多家健身机构的新加坡健身联盟促请政府收回成命。会长陈金江指出，本地过去八个月里只有五名无症状确诊病例到过健身房，也并未出现健身房感染群。业者认为，健身房在维持设施卫生和追踪接触者方面都有良好记录，不解当局的决定。

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