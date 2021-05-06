八个月来没出现感染群 业者盼当局考虑让健身房继续营业

代表60多家健身机构的新加坡健身联盟促请政府收回成命。会长陈金江指出，本地过去八个月里只有五名无症状确诊病例到过健身房，也并未出现健身房感染群。业者认为，健身房在维持设施卫生和追踪接触者方面都有良好记录，不解当局的决定。

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