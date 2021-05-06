预定人数符合新规定与否 餐馆再确定顾客是否愿堂食

星期六（5月8日）起，餐馆用餐人数从目前的每桌八人减至五人。有餐馆反映，新规定影响了超过七成的母亲节预订，一些顾客减少人数，另一些则直接取消预订。

经营多个餐饮品牌的Commonwealth Concepts营销与消费发展主管陈诗绮答复《联合早报》询问时透露，来临周末，约两三成的顾客原本订了八人一桌。当中小部分已取消，其他食客则把用餐人数减少至五人。

她说，餐馆密切留意政府的新宣布，相应作出调整。至于每桌不超过五人的预订，餐馆也拨电询问食客是否还愿意出外用餐，要是觉得不自在，餐馆也有送餐服务，让食客在家里吃。

宴中餐馆总经理石志权说，来临周末，约五成的预订因新规定而受影响。餐馆除了会拨电给受影响的顾客，问是否要调整预订，也会提醒到餐馆用餐的食客提早抵达，以错开到访时间。

他也说，母亲节当天餐馆本来不提供送餐服务，但用餐规定将调整的消息公布后，餐馆已开放9日的送餐预订，以应付较大家庭的需求。

业者推出优惠送甜点 希望食客别取消预订

碧山—宏茂桥公园餐厅Grub也有约10组客人取消预订。创办人洪婉莹（39岁）说，有五人以上的预订中，约六七成顾客前晚开始自行取消。餐厅也接到五六组人数介于两到四人的预订。

她也提到，尽管用餐人数收紧，餐厅来临周末不打算提供热食送餐。

“现在要筹备太赶了。除非一组人负责外送、另一组负责堂食，否则会很混乱。打包食物很耗时，若因此影响餐馆食客的等候时间就很不理想，所以我们选择专注地服务他们。”

韩式烧烤店Hanjip来临周末的午餐和晚餐原本已额满，七成以上都是超过五人的预订。

老板姚俊羽（32岁）坦言，韩式烧烤一般都在餐厅享用，较少顾客会选择送餐，要是所有食客都取消预订，对餐厅影响非常大。

他因此打算为食客提供优惠券，鼓励消费者减少用餐人数，但不要取消预订。新条例实施期间，食客也能享用免费甜点。

育有五个孩子的张志文（43岁，经理）原本打算带妻子和孩子到泰国餐厅庆祝母亲节，“现在只好作罢，当天应该会打包回家。”