回公司限制放宽不久又收紧 中央商业区餐饮生意难恢复 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 工作场所人数限制才刚放宽不久又再次收紧，随着更多白领居家办公，中央商业区的生意还来不及恢复元气就打回原形。记者昨天午餐时间走访莱佛士坊与丹戎巴葛一带，发现人流稀疏，虽然有上班族三五成群去吃饭，但与冠病疫情暴发前那摩肩接踵的光景相差甚远。在莱佛士坊摆摊已有20多年的陈姓报贩（75岁）受访时说，工作场所人数限制放宽其实只有一个月，附近的上班族还未完全回到办公室，如今更不可能有更多人出现了。他感叹自解封第二阶段以来生意大不如前，曾经有一天营收甚至不到30元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中央商业区 居家办公 防疫措施 冠状病毒19 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验