回公司限制放宽不久又收紧 中央商业区餐饮生意难恢复

工作场所人数限制才刚放宽不久又再次收紧，随着更多白领居家办公，中央商业区的生意还来不及恢复元气就打回原形。

记者昨天午餐时间走访莱佛士坊与丹戎巴葛一带，发现人流稀疏，虽然有上班族三五成群去吃饭，但与冠病疫情暴发前那摩肩接踵的光景相差甚远。

在莱佛士坊摆摊已有20多年的陈姓报贩（75岁）受访时说，工作场所人数限制放宽其实只有一个月，附近的上班族还未完全回到办公室，如今更不可能有更多人出现了。他感叹自解封第二阶段以来生意大不如前，曾经有一天营收甚至不到30元。