寺庙调整卫塞节相关活动和法会

考虑到从本周六（5月8日）起，宗教场所集会人数若超过100人就须提前接受冠病检测，本地寺庙将对下来的卫塞节相关活动和法会等做出调整，包括原定一场三皈五戒典礼将办超过一场，以严守即将生效的防疫条例。

政府刚在前天（4日）宣布，来临周六起至本月30日实施一系列更严格的安全管理措施，以免传染率更高的冠病变种毒株在社区传播，而卫塞节刚好落在这期间的26日。

文化、社区及青年部昨天发文告指出，本月8日起至30日，只要每场集会人数不超过50人，宗教机构还是能在为活动采取适当安全管理措施的情况下，使用宗教场所进行宗教仪式和其他活动。整个宗教场所只能让150人进入。

之前未提交解封第三阶段安全管理计划的宗教场所，也须在这期间进行任何相关活动的至少两天前提交计划给当局。

所有宗教场所也须从本月17日起使用“合力追踪”SafeEntry进行出入登记。

新加坡佛光山副住持妙穆法师昨天受访时说，新加坡佛光山原定本月22日举办共150人参与的三皈五戒典礼。为了遵守新防疫条例，典礼估计将分成超过一场进行，以减少各场参与人数。

截至昨早，寺庙还没开始联络信徒。妙穆法师说，他们须先重新策划典礼流程，再看安排哪些人在哪天出席。

此外，新加坡佛光山原定本月22日为最多70名孩童举办毓麟祈福典礼。但如果所有孩童都有一名家长陪同出席，人数就会超过100人。妙穆法师说，下来他们会调整参与的小孩人数限制。

至于新加坡佛光山原定本月9日和16日举办的各一场人数约120人的现场法会，寺庙下来将鼓励信众上线参与。

目前，宗教场所集会和仪式最多可有250人出席，而且无须提前接受冠病检测。

继光明山普觉禅寺前天宣布暂停本月25日也就是卫塞节前夕起的访客预约后，寺庙发言人昨天也说，目前距离卫塞节两到三周，有些访客的预约是按照之前的250人限制安排，有些时段，尤其是周末的预约已满。

考虑到即将生效的人数限制调整，寺庙下来会联系受影响信众，另做安排。

光明山普觉禅寺已发布一系列线上卫塞节活动供信众参与。至于本月将进行的卫塞节相关现场活动，寺庙会探讨是否有需要做出调整或继续进行。

一些会馆本月停办讲座

至于本地会馆，有的不受即将生效的防疫措施影响，有的则决定本月暂停举办讲座。

以新加坡福建会馆为例，他们在疫情期间已调整了多项活动的规模，大多已转为线上或以结合线上线下的混合模式进行，而现场活动的人数因为场地局限，向来都限制在50人内。本周六生效的防疫措施对他们已规划的活动影响不大。

至于在天福宫举行的妈祖诞活动，昨天已是最后一天，而且任何时候的活动人数都限制在50人以内。

新加坡天府会受询时则反映，会全力配合政府第二阶段防疫措施。为保证全体会员的健康安全，他们取消了本月的线下活动，也提醒理事会加强防疫。据悉，取消的活动包括他们原定本月举办的一两场现场讲座。