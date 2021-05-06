打造可持续性生活空间并善用园艺垃圾 两动物园与河川生态园获公园局卓越景观认证 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡动物园、夜间动物园，以及河川生态园为动物提供具可持续性的生活空间，还开发应用记录每天生产以及可进行再利用或循环的园艺垃圾。这三个公园因在景观设计、生物多样性和保育工作等方面有杰出表现，获得国家公园局卓越景观评定框架认证。公园局在2013年设立卓越景观评定框架（Landscape Excellence Assesment Framework），以建筑项目采用的植物种类、整体景观设计、绿色容积率、植物来源等标准进行评估，在各方面都有杰出表现的项目将可获公园局颁发证书。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡动物园 夜间动物园 河川生态园 国家公园局 肃毒局全岛扫毒 起获近46万元毒品逮捕三人 保险经纪集体跳槽案 前经理违约保诚索偿25亿 获赔数额待估算