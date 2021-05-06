打造可持续性生活空间并善用园艺垃圾 两动物园与河川生态园获公园局卓越景观认证

新加坡动物园、夜间动物园，以及河川生态园为动物提供具可持续性的生活空间，还开发应用记录每天生产以及可进行再利用或循环的园艺垃圾。这三个公园因在景观设计、生物多样性和保育工作等方面有杰出表现，获得国家公园局卓越景观评定框架认证。

公园局在2013年设立卓越景观评定框架（Landscape Excellence Assesment Framework），以建筑项目采用的植物种类、整体景观设计、绿色容积率、植物来源等标准进行评估，在各方面都有杰出表现的项目将可获公园局颁发证书。