陈宇杰完成学业和国民服役后，决定要继续提升自己的技能，并在父母的支持下只身前往中国上海的沙宣美发学院进修。

17岁时接触到发型设计后便爱上这门手艺，陈宇杰（28岁）凭借自己的努力创办了美发店，并希望通过该店激励人们勇于尝试不同事物，大胆追求梦想。

陈宇杰受访时透露，他在2009年选择要报读工艺教育东区学院的哪项课程时，仅有发型设计的课程才让他有所启发，并从那时候起自然而然地成为了他的热忱。

他完成学业和国民服役后，决定要继续提升自己的技能，并在父母的支持下只身前往中国上海的沙宣美发学院进修。

掌握最好技能服务客户

“出国到沙宣美发学院学习是我一直以来的梦想。我认为如果要把发型设计当成我的事业，那我就要接受最好的教育和掌握最佳的技能来为客户服务。”

陈宇杰一向来也希望能创业，能按照自己的意愿来发挥创意和专业。他原本设下目标要在30岁之前开店，没想到竟成功在26岁时就创办了Impulse Collective。

他说：“这是我当时的一个冲动决定，并在店名中充分展现了这一点。我相信在一时的冒险和冲动背后，往往也有它的美妙，所以不论是要辞去工作去追寻梦想、踏上长途旅行，还是要把头发染成粉红色，我们都希望激励顾客放胆尝试。”

陈宇杰将创业两年多的过程，形容为“疯狂、困难和疲惫的同时，也非常充实和有趣”。

由于这份工作非常讲究个性化的服务，他每天都会遇到新的挑战，不过也有机会与许多来自各行各业的顾客交流，让他结交了许多新朋友。

“我很热爱工作，对每天都要做的事情充满热忱是很重要的，这样也才能不断积极上进，寻求突破。”