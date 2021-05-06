保险经纪集体跳槽案 前经理违约保诚索偿25亿 获赔数额待估算 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 答辩人陈守义领导的经纪组织，是保诚当时各经纪组织中规模最大和最赚钱的。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 保诚保险起诉前集团经纪经理陈守义索讨25亿元，高庭法官裁定陈守义确实曾游说227名经纪跳槽，违反诚实执业合约义务，并对保诚造成损失，须对后者做出赔偿，具体数额有待估算。不过，蔡利民法官不接受诉方指陈守义的行为对保诚造成永久性损失。在他看来，陈守义大可在正式离职后，即不再有合约缠身时招募前下属。换言之，陈守义违约怂恿经纪跳槽所造成的损失，比诉方所称的小，保诚最终所获赔的数额料低于25亿元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 保诚保险 保险经纪 跳槽 母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年 【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验