保险经纪集体跳槽案 前经理违约保诚索偿25亿 获赔数额待估算

保诚保险起诉前集团经纪经理陈守义索讨25亿元，高庭法官裁定陈守义确实曾游说227名经纪跳槽，违反诚实执业合约义务，并对保诚造成损失，须对后者做出赔偿，具体数额有待估算。

不过，蔡利民法官不接受诉方指陈守义的行为对保诚造成永久性损失。在他看来，陈守义大可在正式离职后，即不再有合约缠身时招募前下属。换言之，陈守义违约怂恿经纪跳槽所造成的损失，比诉方所称的小，保诚最终所获赔的数额料低于25亿元。