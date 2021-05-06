放宽防疫措施后 最近流行病激增 急性腹泻多两倍

最近本地的急性结膜炎（acute conjunctivitis，俗称红眼症）、急性腹泻和手足口症的每周病例，跟去年（2020年）同比有增加趋势，尤其是急性腹泻，增加了两倍多。

受访家庭医生认为，流行病激增是因为与去年病毒阻断措施期间的病例数相比，当时人们少外出和较关注卫生，如今很多人在外聚会和用餐，这三种流行病也自然增加。

卫生部最新的流行病报告显示，今年（2021年）4月18日至24日，急性腹泻有446起，比去年同比的140起，猛增306起，增加两倍多。

这期间有43起急性结膜炎，去年同比是32起，增约三成。至于手足口症则有五起，去年同比仅一起。

从上月（4月）起，勿洛日夜药房（Bedok Day & Night）的腹泻个案增加了30%。

该诊所的黄祖卫医生说：“可以看出是肠胃炎的突发，因为过了几天，家庭成员会有同样的症状。”

他认为，最近天气忽冷忽热，虽不会直接导致病例的增加，但可能间接影响我们的免疫系统和休息时间，造成更多人生病。

“腹泻可能是食物中毒或被他人传染。有两个原因，主要是导致肠胃炎的新毒株，比如轮状病毒（Rotavirus），它会出现腹泻、呕吐或腹胀症状，通过密切接触传播，就像感冒一样。

“也有可能是食物受污染，像餐饮供应商导致的食物中毒事件。如果那一周刚好有一起，宗数就会剧增。”

他说，新加坡的食物卫生良好，所以不是天气使食物变坏。

完整报道，请翻阅2021年5月6日《联合晚报》。