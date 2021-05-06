报业控股面临重组 5件事你要知道

新加坡报业控股在5月6日宣布重组媒体业务，一连串变动将为本地新闻业带来不少变数。本文为你解答5个问题，带你了解报业控股的重组大计。

1. 报业控股发生了什么事？

新加坡报业控股（Singapore Press Holdings, 简称SPH）宣布，公司将把所有媒体业务转入新成立的全资子公司SPH Media，再将这家公司交由一个公共担保有限公司（Public Company Limited by Guarantee）成立的非营利机构管理。

作为启动资产和资金，报业控股将为SPH Media注入8000万元现金与总值3000万元的新加坡报业控股股票及新加坡报业控股房地产投资信托单位。

集团计划于5月至6月发出通告，于7月至8月期间举行特别股东大会寻求股东批准，并在之后的三到六个月内完成这项交易。

这项重组媒体业务的计划，预料最快于今年第四季完成。

随着子公司SPH Media的转移，SPH母公司将来的新名称待定。

2. 为什么选择“非营利”模式？

受纸媒广告和订阅收入下跌影响，新加坡报业控股的营运收入过去五年已经减半。2020年8月31日为止的财年中，SPH的媒体业务首次出现了亏损，亏损金额为1140万元。

报业控股集团董事长李文献医生在记者会上说，纸媒广告收入预计将维持过去五年的下降幅度，就算冠病疫情结束，也不太可能反弹到过去的水平，就算有数码收入的扶持，媒体业务的亏损接下来预计将会持续而且扩大。

他也指出，报业控股的媒体业务已经不适合由上市公司继续经营，而为了保证新闻质量以及本地媒体的多元性，一种非营利的经营模式将更有利于SPH Media接受公共与私人资助，支持更长远的运营。

3. 什么是担保有限公司（Company Limited by Guarantee）？

全资子公司SPH Media将由一个“担保有限公司”（CLG）来管理。

担保有限公司通常被定义为 "非营利性 "或 "慈善公司"，这是因为它和股份有限公司不同，股东不能从公司拿走利润，公司的任何利润都需要被重新用于企业的发展。

李文献解释说，一旦SPH Media完成了业务转移，将全权由CLG负责管理，SPH母公司将不会再为它提供额外的经济帮助。

而在CLG成立之前，该担保有限公司的管理层将包括哪些人员仍是未知数。

4. 重组将带来哪些影响？

与媒体业务切割之后，报纸与印刷馆法将不再适用于报业控股母公司。李文献解释说，这将为公司在资金和持股等方面带来更大的灵活度，为股东谋取收益的最大化。

报业控股旗下的新闻机构也将悉数转移至SPH Media。被问及是否会再次裁员时，报业控股集团执行总裁伍逸松指出，媒体业务进一步减少开支的空间有限，否则将难以继续保持新闻质量。

李文献致辞时引用已故建国总理李光耀当年在已故前总统纳丹到海峡时报集团上班前一天，对纳丹说的一番话：“我把《海峡时报》交托给你了，它拥有近150年历史，就有如一个瓷碗。如果你把它摔破，我可以再修补，可是它终究是不一样的，所以还是尽量不要把它摔破。”

5. 未来接受政府拨款 是否成为官媒？

重组之后，SPH Media也可以接受来自政府的资助，而这涉及到新闻媒体如何与政府保持距离，捍卫新闻的公平公正问题。

李文献对此回应说，多年来新加坡报业控股都致力于捍卫中立、准确、负责任的新闻事业，这些都已经写进了报业控股的DNA。因此他坚信，SPH Media将来无论收到公共或私人资助，都不会偏离这份职业操守。