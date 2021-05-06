母13次打胰岛素 图“无痛死法”杀儿 判监5年

不忿年幼时性侵自己的哥哥得到幸福，妇女竟计划放火烧死全家人。但妇女不舍最爱的独子遭火吻，上网学会注射胰岛素的“无痛死法”杀儿。所幸被机警的医疗人员察觉，救了孩子一命。

为了保护被告的亲生儿子（现年9岁），法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

现年29岁的被告昨日承认使用毒药蓄意致伤他人的罪名，被判坐牢五年。

根据案情，被告小时候曾被哥哥非礼及强奸，心中对他充满仇恨，见他后来成家，嫂嫂怀有身孕，觉得他不配拥有幸福美满的人生，遂萌生杀念。

她计划在2019年9月，一把火把自己、母亲、哥哥和她自己的两个女儿活活烧死。但她偏爱唯一的儿子，不希望他死得那么痛苦，便上网寻找能“安详死去”的方法。被告发现注射胰岛素可致死，竟背着丈夫密谋，从马来西亚的药房买了胰岛素，再上网找视频学习如何使用。

2019年1月到7月15日间，被告13次给当年6岁的儿子打胰岛素，导致他后来出现恶心呕吐、剧烈头痛、脸部起红疹等症状，单单6月份便三次入院，共留医11天。

同年7月15日，院方要求被告送儿子入院观察，被告仍在儿子入院前为他注射胰岛素。隔天早上，儿童护理师和被告的儿子交谈时，才得知被告常拿一种深蓝色的注射器给他打针。

医疗人员立即质问被告，被告才承认为儿子注射胰岛素，院方随之报警。

完整报道，请翻阅2021年5月6日《联合晚报》。