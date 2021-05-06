【SPH重组媒体业务】非营利行得通？看看4家老牌媒体的经验

新加坡报业控股集团今天（5月6日）宣布将把现有媒体业务将转移给新成立的非营利机构。其实，目前有多家国际知名新闻机构已经转型，以非营利模式营运。全球到底有哪些媒体采取这类运营模式？它们的成效又如何？这类模式会否影响新闻专业和独立？

英国《卫报》（The Guardian）

英国卫报大楼外观（Creative Commons）

1821年创立，原本是名为《曼彻斯特卫报》的地方报纸，由泰勒（John Edward Taylor）创办。泰勒妻子的侄儿C.P.斯科特（C.P.Scott）于1872年接手，并担任总编辑，25岁的他从此倾注毕生精力经营这份报纸，直至死后交给小儿子J.R.斯科特。

1936年，J.R.斯科特成立斯科特信托基金（Scott Trust），在章程中规定《卫报》须永远保持独立：不得为谋求所有权或股东私利而改变立场；不许卖给任何个人或财团；办报盈余须全数投入报纸经营，提高报章品质。斯科特信托基金近几年规模维持在9亿至10亿英镑（约16亿至18亿新元），每年可为《卫报》投入约2500至3000万英镑现金支持。

近年来，《卫报》以维基解密和《世界新闻报》窃听案以及“棱镜”监控门等多个深度调查报道，多次在世界政坛投下震撼弹，掀起广泛讨论。

《卫报》隶属于卫报传媒集团，该集团也同时拥有《观察者》（The Observer）及其他媒体业务，完全由斯科特信托基金管控。

2012年，始终坚持免费提供绝大部分内容的《卫报》设立会员机制，鼓励读者捐款支持高品质报道。最新报表显示，《卫报》近一年间来自读者订阅或捐款的数额高达6900万英镑，较前一年增加六成。

德国贝塔斯曼（Bertelsmann）

（Berterlsmann）

1835年由卡尔·贝塔斯曼（Carl Bertelsmann）创立，最初是一份神学刊物，之后逐渐发展成内容广泛的出版商。

1970年代，贝塔斯曼集团和贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）先后成立。1993年，集团将大部分股份转移至基金会，支持旗下媒体发展，以创意和创新为使命。

贝塔斯曼集团如今已是欧洲最大媒体集团，世界最大媒体集团之一。集团旗下包括广播公司RTL Group、出版商企鹅蓝灯书屋（Penguin Random House）、杂志出版社Gruner + Jahr等。集团员工总数多达13万，遍布世界各地，2020财政年总收入高达173亿欧元（278亿新元）。

法国法兰西西部报（Ouest-France）

法兰西西部报职员检查报纸排版（法新社）

《法兰西西部报》1944年创刊于法国西部的雷恩市（Rennes），是法国发行量最大的日报，每日发行量逾60万份，纸本报章和网络读者总计超过2300万人。该报总部设在雷恩市，重点关注布列塔尼（Brittany）、卢瓦尔河（Pays de la Loire）地区和下诺曼底（Lower Normandy ）地区。

自1990年以来，《法兰西西部报》的所有权由非营利组织“支持人文主义民主原则协会”（L'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste）所持有，以保障媒体独立性，让报章免受资本主义和党派压力影响。根据《法兰西西部报》的网站，这家非营利组织目前由60名来自不同背景的成员组成，组织力倡民主、人文主义、团结、对话、新闻自由和思想多元化等核心价值。

美国坦帕湾时报（Tampa Bay Times）

《坦帕湾时报》前称《圣彼德斯堡时报》（St. Petersburg Times），创刊于1884年，是美国佛罗里达州的第一大报，曾荣获12座普利策奖。《坦帕湾时报》由时报出版公司（Times Publishing Company）出版，并由美国非营利新闻培训机构波因特学院（Poynter Institute）拥有。

时报出版公司的收入主要来自广告和订户。公司也通过慈善活动筹集资金以支持新闻工作，这包括分别维持调查报道和编辑部运作的“坦帕湾时报调查基金”和“坦帕湾时报新闻基金”。该报也获得佛州商界名人的资助。

不过，与美国多家都市报一样，《坦帕湾时报》多年来一直面对财务问题，去年肆虐的冠病疫情更令情况雪上加霜。今年初，《坦帕湾时报》从美国联邦政府得到850万美元的拨款援助后，仍保不住其位于印刷厂，被迫将印刷报纸的业务外包给其他厂商。