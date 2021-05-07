本地施打221万剂疫苗出现2796起不良反应 严重者95起仅占0.004%

从去年12月30日至今年4月18日，卫生科学局共接获2796起疑似接种冠病疫苗后的不良反应报告。其中，95起属严重不良反应，仅占本地总注射剂数的0.004％。

本地目前没有出现因疫苗引起的死亡病例，或像接种英国阿斯利康疫苗后引发的血栓事件，也没有证据显示疫苗提高了心脏病发作或中风的发病率。

卫生部和卫生科学局昨天（5月6日）召开说明会，并发表施打辉瑞和莫德纳疫苗后的首份疫苗安全报告。

从去年12月30日首批医护人员接种，直至今年4月18日，我国已注射221万3888剂冠病疫苗。卫生科学局接到2796起不良反应报告，仅占总剂数的0.13％，属非常罕见。这些不良反应者的年龄中位数是44岁，七成在60岁以下。

卫生科学局说：“较年轻者的免疫反应一般比较活跃，对疫苗可能产生更多不良反应。这是人体对冠病建立免疫力时产生的自然反应，一般会在几天内消退。”

当局也强调，多数的不良反应并不严重，与疫苗临床试验和其他国家通报的数据一致。

95起严重不良反应报告中，20起是可危及生命的严重过敏性反应（anaphylaxis），当中六成在接种疫苗的30分钟内显现。接种者情况属轻微到中等，治疗后已全部康复。

另有25起是贝尔氏麻痹症（Bell's Palsy），这是一种因面部神经发炎导致的暂时性面部肌肉瘫痪。多数接种者情况并不严重，无须治疗就能完全痊愈。

科兴疫苗仍在评估

卫生科学局重申，根据现有数据，辉瑞和莫德纳疫苗的益处仍大于已知风险。当局将继续密切检测疫苗安全，每月发表报告。

辉瑞已向卫生科学局提交有关适用于12岁至15岁少年的疫苗数据。该局仍在评估科兴疫苗，已向科兴索取更多数据。