力求维持高素质新闻水平 报业控股拟重组让媒体业务独立运营

报业控股董事长李文献指出，把媒体业务转为非营利方式运营的SPH媒体控股，对所有利益相关者都是最佳和最适当的选择。媒体业务将有更可持续的财政基础，继续推动数码转型，维持高素质的新闻服务与队伍。业务重组后，现有的媒体业务可通过公共与私人资金支持运营。通讯及新闻部已表明愿意拨款支持。

面对艰巨的媒体业环境和新时代读者，新加坡报业控股为更好地应对数码时代的挑战，拟议重组媒体业务，将它转入一家担保有限公司（company limited by guarantee），消除作为上市集团的财务压力，通过公共与私人资金支持媒体发展，力求维持高素质的新闻水平。

集团昨天（5月6日）上午召开记者会宣布重组计划，集团的媒体业务将转入新注册公司“SPH媒体控股私人有限公司”（SPH Media），集团将注入8000万元现金，以及总值3000万元的报业控股股票和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）单位，作为启动资金和资产。

此外，位于大巴窑的报业中心、裕廊的印刷中心、媒体业务拥有的所有知识产权与科技资产，以及集团在AsiaOne等四家数码公司持有的股权都将转入SPH媒体。

重组后的媒体业务不属于集团上市公司的一部分，可通过公共与私人资金支持，以非营利的方式运营。继续上市的报业控股则不再是媒体公司，主要是一家房地产公司，不受我国《报章与印刷馆法》的约束。

报业控股董事长李文献医生指出，把媒体业务转为非营利公司，对所有利益相关者都是最佳和最适当的选择。媒体业务将有更可持续的财政基础，继续推动数码转型，维持高素质的新闻服务与队伍。

他指出，全球媒体业近年面对前所未见的颠覆，报业控股的纸媒广告和订阅收入下跌，过去五年的营运收入已减半，上财年媒体业务更首次出现1140万元的全年亏损。

即便冠病疫情结束以及有数码广告收入增长扶持，集团的媒体业务亏损依然会持续，甚至扩大。

李文献说：“报业控股近年来已经采取了多项控制成本的措施，以维持媒体的盈利能力……但接下来集团已经不可能在兼顾新闻报道素质的同时，进一步削减成本。”

因此，集团须寻找另一个筹资模式，让媒体业务保持长期财务和运营的稳健性。

新公司获注资1亿1000万元启动

他指出，SPH媒体启动资金共1亿1000万元，估计足以让它运营三四年。之后，它或须寻找自身运营资金，包括政府资助。

不过，李文献强调，SPH媒体将秉持媒体作业价值观，继续为公众提供负责任、客观与准确的新闻报道，不会成为公众眼中的官方媒体。

问及重组计划对股东的影响，报业控股集团执行总裁伍逸松说，这次重组对股东或许是一次过的冲击，却能消除媒体业务带来的不确定因素。

他说：“鉴于当前疫情情况，媒体业务亏损预计扩大。因此，我们可让股东除去下来几年媒体业务表现所带来的不确定性因素。这些不确定因素有如乌云般密布，给集团的股价表现蒙上一层阴影。”

重组计划最快第四季可完成

集团预计在7月或8月举行特别股东大会寻求股东支持，一旦通过，媒体业务重组计划预料最快可在今年第四季完成。

假设这项交易完成，集团从形式上（pro forma basis）计算的2021财年上半年营运收入将减少46.3％至2亿2400万元，但税后盈利会增加11.4％至9500万元。

针对报业控股拟议的重组计划，通讯及新闻部发表声明表示支持，并愿意拨款支持SPH媒体，助它加速数码化转型和培养应对未来挑战的能力。

通讯及新闻部长易华仁说：“我们支持报业控股重组媒体业务，将它转移到担保有限公司的做法。我们的目标是协助本地新闻媒体业和记者适应数码时代并蓬勃发展，同时维持高专业标准和价值观。”