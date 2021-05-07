数码收入不足以扶持 媒体业务亏损料持续扩大

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来自 / 联合早报

摄影 /
​​​​​​​何家俊

发布 / 2021年5月7日 5:00 AM

截至2月底的2021上半财年业绩显示，如果不包括政府雇佣补贴计划的1280万元资助，媒体业务蒙受税前亏损970万元。图为位于裕廊的印刷中心。（何家俊摄）
截至2月底的2021上半财年业绩显示，如果不包括政府雇佣补贴计划的1280万元资助，媒体业务蒙受税前亏损970万元。图为位于裕廊的印刷中心。（何家俊摄）

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全球媒体业持续面对数码冲击，报业控股也不例外。集团媒体广告收入料继续下滑，即使有数码收入扶持，媒体业务的亏损预计仍会持续并扩大。

报业控股集团董事长李文献医生昨早在记者会上，谈及媒体业和外部营运环境的结构性变化，给集团媒体业务带来的财政挑战。

他指出，随着更多业者竞相瓜分数码收入，尤其是在广告市场，全球传统媒体机构的收入已有所下跌。

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