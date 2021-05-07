数码收入不足以扶持 媒体业务亏损料持续扩大 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 截至2月底的2021上半财年业绩显示，如果不包括政府雇佣补贴计划的1280万元资助，媒体业务蒙受税前亏损970万元。图为位于裕廊的印刷中心。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 全球媒体业持续面对数码冲击，报业控股也不例外。集团媒体广告收入料继续下滑，即使有数码收入扶持，媒体业务的亏损预计仍会持续并扩大。报业控股集团董事长李文献医生昨早在记者会上，谈及媒体业和外部营运环境的结构性变化，给集团媒体业务带来的财政挑战。他指出，随着更多业者竞相瓜分数码收入，尤其是在广告市场，全球传统媒体机构的收入已有所下跌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡报业控股 李文献 企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才 SRX预估数据：组屋转售价连续10个月上升