淡马锡基金会未来三年捐338万元 为PCF弱势幼童填补儿童培育户头

符合条件的PCF Sparkletots学前中心托婴服务至幼儿班N2的孩童，每年可获200元儿童培育户头填补，为期两年。加上政府一对一补贴，每名孩童将获多达800元填补额。

淡马锡基金会下来三年捐出338万元为较低收入家庭幼童填补儿童培育户头，约8500名人民行动党社区基金会（PCF）学前教育中心的孩童可受惠。