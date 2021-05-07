淡马锡基金会未来三年捐338万元 为PCF弱势幼童填补儿童培育户头

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来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

发布 / 2021年5月7日 5:00 AM

人民行动党社区基金会昨天为淡马锡基金会“幼儿展翅”计划举办线上推介会。位于蔡厝港52街第543座组屋的Sparkletots@Limbang幼儿园孩童展现才艺，远程参与推介仪式。（PCF Sparkletots提供）
人民行动党社区基金会昨天为淡马锡基金会“幼儿展翅”计划举办线上推介会。位于蔡厝港52街第543座组屋的Sparkletots@Limbang幼儿园孩童展现才艺，远程参与推介仪式。（PCF Sparkletots提供）

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符合条件的PCF Sparkletots学前中心托婴服务至幼儿班N2的孩童，每年可获200元儿童培育户头填补，为期两年。加上政府一对一补贴，每名孩童将获多达800元填补额。

淡马锡基金会下来三年捐出338万元为较低收入家庭幼童填补儿童培育户头，约8500名人民行动党社区基金会（PCF）学前教育中心的孩童可受惠。

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