淡马锡基金会未来三年捐338万元 为PCF弱势幼童填补儿童培育户头 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 人民行动党社区基金会昨天为淡马锡基金会“幼儿展翅”计划举办线上推介会。位于蔡厝港52街第543座组屋的Sparkletots@Limbang幼儿园孩童展现才艺，远程参与推介仪式。（PCF Sparkletots提供） 字体大小: 小 中 大 符合条件的PCF Sparkletots学前中心托婴服务至幼儿班N2的孩童，每年可获200元儿童培育户头填补，为期两年。加上政府一对一补贴，每名孩童将获多达800元填补额。淡马锡基金会下来三年捐出338万元为较低收入家庭幼童填补儿童培育户头，约8500名人民行动党社区基金会（PCF）学前教育中心的孩童可受惠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 PCF 淡马锡基金会 儿童培育户头 低收入家庭 企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才 SRX预估数据：组屋转售价连续10个月上升