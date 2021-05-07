王乙康：若要取代隔离 与同样安全地区相互开放最可行

要取代隔离必须具备的众多条件当中，最关键的是要确保自身安全，与其他国家或地区达到相同风险级别后相互开放。以新加坡和香港“航空泡泡”计划为例，若成功启动，不仅意味着我国在重开边境方面迈出重要的一步，也会成为供全球参考的可行模式。

第50届圣加仑研讨会昨天（5月6日）举行一场以世界如何重新连接为主题的对话会，交通部长王乙康是其中一名嘉宾。