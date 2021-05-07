王乙康：若要取代隔离 与同样安全地区相互开放最可行 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 针对如何在重开边境与保护自己之间取得平衡，交通部长王乙康指出，这是全球面临的巨大挑战，如何平衡得考虑不同条件。（档案照） 字体大小: 小 中 大 要取代隔离必须具备的众多条件当中，最关键的是要确保自身安全，与其他国家或地区达到相同风险级别后相互开放。以新加坡和香港“航空泡泡”计划为例，若成功启动，不仅意味着我国在重开边境方面迈出重要的一步，也会成为供全球参考的可行模式。第50届圣加仑研讨会昨天（5月6日）举行一场以世界如何重新连接为主题的对话会，交通部长王乙康是其中一名嘉宾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 圣加仑研讨会 航空泡泡 企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才 SRX预估数据：组屋转售价连续10个月上升