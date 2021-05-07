王乙康：若要取代隔离 与同样安全地区相互开放最可行

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

发布 / 2021年5月7日 5:00 AM

针对如何在重开边境与保护自己之间取得平衡，交通部长王乙康指出，这是全球面临的巨大挑战，如何平衡得考虑不同条件。（档案照）
针对如何在重开边境与保护自己之间取得平衡，交通部长王乙康指出，这是全球面临的巨大挑战，如何平衡得考虑不同条件。（档案照）

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要取代隔离必须具备的众多条件当中，最关键的是要确保自身安全，与其他国家或地区达到相同风险级别后相互开放。以新加坡和香港“航空泡泡”计划为例，若成功启动，不仅意味着我国在重开边境方面迈出重要的一步，也会成为供全球参考的可行模式。

第50届圣加仑研讨会昨天（5月6日）举行一场以世界如何重新连接为主题的对话会，交通部长王乙康是其中一名嘉宾。

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