哈莉玛：为国家正常运作 维持供应链坚韧性至关重要

在冠病疫情笼罩下，确保新加坡供应链不受影响并维持高效运作至关重要。其中，科技扮演了举足轻重的角色。哈莉玛总统说，维持食物、生活必需品供应链的坚韧性属于国家安全的范畴，重要性不容小觑。

哈莉玛总统昨天参观职总平价合作社位于贲耐路（Benoi Road）的配送中心，了解该中心如何使用物流科技提高生产力，提升拣选能力以及配送效率。她认为，使用物流科技和自动化系统让中心的运作更加高效，减少对人工的依赖也加快了配送的速度。