哈莉玛：为国家正常运作 维持供应链坚韧性至关重要 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 哈莉玛总统（中）在职总平价合作社总裁谢健平（右）的陪同下，参观职总平价的配送中心。她指出，配送中心的自动化不仅使运作更加高效，也能够加强供应链的坚韧性。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 在冠病疫情笼罩下，确保新加坡供应链不受影响并维持高效运作至关重要。其中，科技扮演了举足轻重的角色。哈莉玛总统说，维持食物、生活必需品供应链的坚韧性属于国家安全的范畴，重要性不容小觑。哈莉玛总统昨天参观职总平价合作社位于贲耐路（Benoi Road）的配送中心，了解该中心如何使用物流科技提高生产力，提升拣选能力以及配送效率。她认为，使用物流科技和自动化系统让中心的运作更加高效，减少对人工的依赖也加快了配送的速度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛总统 自动化 职总平价 供应链 企业可申请职场学习认证 提高在职培训能力留人才 SRX预估数据：组屋转售价连续10个月上升