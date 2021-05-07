黄业凯自六岁加入新加坡读写障碍协会，2019年“毕业”，过去10年学会如何以适合自己的方式学习和交流。他希望未来能成为一名社会工作者，服务各弱势群体，倾听别人的故事，给予他们自己从小就很渴望获得的体谅与精神支持。

若时光能倒流，读写障碍患者黄业凯希望旁人能对他的病况积极提问，而不是主观地判断该如何对待他；他也会更坦然地回答问题，不畏惧地分享心理负担与挣扎。

黄业凯（18岁）目前在工艺教育东区学院修读社区关怀与福利证书课程，乐于分享关于失败、精神健康、自我提升和认知等自身经历。他希望未来能成为一名社会工作者，服务各弱势群体，倾听别人的故事，给予他们自己从小就很渴望获得的体谅与精神支持。

黄业凯在两岁时，父母就察觉他有理解障碍且学习语言缓慢，也不善于和他人来往。

他随后被诊断患有轻微阿斯伯格综合征（Asperger syndrome）和读写障碍，在课业与社交上屡次遭遇挫折。不论是多次和旁人产生误会还是学业成绩不理想等问题，黄业凯难以结交知心朋友，也缺少自信心。

“不管我怎么努力，都追不上同学的步伐。与其抱怨，我渐渐了解并接受，这些始终是我尽最大努力后的结果，没对不起自己。”

黄业凯自六岁加入新加坡读写障碍协会，2019年“毕业”，过去10年学会如何以适合自己的方式学习和交流。

他积极参加协会的活动，例如组织舞蹈团表演和多个公共演讲与访问，从而建立起自信心。他也努力学习时间管理和演讲等技巧，培养独立能力。

“读写障碍影响脑袋处理资料的方式，我们只是学习进度较慢且方式不同。每个人都有自己的优点和梦想，若大家敞开心扉，不畏惧讨论差异，或许社会就能互相谅解和包容，促成更多有意义的交流。”

读写障碍影响脑袋处理资料的方式，我们只是学习进度较慢且方式不同。每个人都有自己的优点和梦想，若大家敞开心扉，不畏惧讨论差异，或许社会就能互相谅解和包容，促成更多有意义的交流。