明起限制每桌五人用餐 小贩中心赶在今天贴封条绑网做准备

明天（5月8日）起，用餐限制每桌八人减至五人，小贩中心昨起陆续行动，贴封条，绑网子，确保能赶在今晚做好准备。

记者今早（5月7日）走访大巴窑5巷第75座小贩中心时，负责打扫小贩中心的清洁公司职员在国家环境局的指示下，为小贩中心的桌子和桌位贴上封条。纽顿熟食情况也一样，今早约10时，工作人员已马不停蹄为桌子绑网子。

清洁公司经理何彼得（70岁）说：“我们昨天已完成第93座和第74座小贩中心的封条，今早处理第75座，下午到黄埔小贩中心，今天内完成所有工作。”

他指出，贴条都是根据环境局指示贴的，确保各桌和各桌位之前维持安全距离。为不影响小贩中心的生意，公司也根据不同小贩中心的营业时间调整了工作时间。

大巴窑5巷第73座小贩中心商联会主席陈文全（52岁）说，由于是回到几个月前的情况，摊主们都驾轻就熟，但他也会提醒摊主们要戴好口罩。

大巴窑4巷第93座小贩中心商联会主席萧锦成（58岁）则提到，这个小贩中心规模比较小，进入解封第三阶段后，小贩中心也没有拆掉封条，大致上保留了解封第二阶段的情况，因此此次无需做出太大改变。

榜鹅埃奇德尔坪第660A座组屋咖啡店老板卓俗锟（65岁）说：“我们会在今晚做出调整，咖啡店原本有8张8人大桌，之后会全部收掉，最多五个人。”

中峇鲁市场小贩联谊会主席卢德盛（65岁）也提到，承包商今晚10点后才会到小贩中心贴封条。“规定明天才实行，要是今早就调整，会被食客投诉埋怨。”

国家环境局发言人说，为指引食客每组不超过五人，并协助不同用餐群组保持安全距离，小贩中心会调整桌椅的标记或网子。每组食客之间应该保持至少一米的安全距离，且不同组不应交流。安全距离人员会在场提醒公众遵守安全距离和安全管理措施。

完整报道，请翻阅2021年5月7日《联合晚报》

