64岁阿叔闯入屋抢钱劫金链 涉打抢八旬翁被捕

64岁阿叔涉嫌清晨企图破门进入租赁单位，结果惊醒屋内的81岁老伯，两人随即发生争执，阿伯被对方硬抢走戴在颈项的金链和逾1700元的现金，相信阿伯因此跌倒伤及头部。嫌犯过后在抢劫伤人的罪名下被捕。

这起事件发生在昨天（6日）清晨4时35分，地点是惹兰勿刹一带的法兰西路（French Road）第8座组屋的一个单位。

警方今早发文告表示，一名64岁男子因涉及一起抢劫伤人案遭逮捕。

文告显示，警方当时接到通报，指该男子不知何故与81岁的受害者陷入争吵，然后还在过程中抢走对方戴在颈项的金链。

男子随即逃离现场，受害者过后跌倒，头部被割伤，之后被送入医院。警方火速将涉案男子逮捕，并起获金链和价值1718元的现金。

记者今早走访现场，受访邻居表示，不幸被打枪的老伯独居，平日他妹妹偶尔会来看他。

邻居苏先生（57岁）说，有警员昨天清晨5时许敲他的门，问他是否知道发生什么事。

“我当时什么都不知，只知道警方敲门后才发现原来老伯被抢劫了。警员也问我是否知道老伯有没有和谁结怨，或者有没有戴金链等。”

另一名不愿具名的女邻居则称，在清晨4时许听到疑似老伯的喊声，但当时太早了，所以怕自己听错，因此没有多管。

不过，两人表示过后都听说劫匪当时试图破门进入老伯的单位，但相信老伯在过程中被惊醒，结果两人发生争执。

邻居也说，老伯被抢后虽然受了伤，但还是自行报警求救，从而揭发这起案件。

苏先生表示，老伯搬来多年，每天生活很有规律，平时也很友善，希望他能够早日康复。

完整报道，请翻阅2021年5月7日《联合晚报》。