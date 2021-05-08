降低输入病毒风险 部分已获准工作证件持有者延后入境

人力部从即日起暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请。部分已获准来新加坡的工作证件持有者则会延后入境，以便降低境外输入冠病病毒的风险。

人力部昨晚（5月7日）发文告说，有鉴于数个国家的疫情反弹和新变种毒株出现，政府将在接下来数周减少入境我国的工作证件持有者人数，包括工作证件持有者的眷属。

新安排在下周二（11日）生效，受影响的是来自较高风险国家和地区的工作证件持有者。除了一些特定领域的工人外，其他事前已获准入境的工作证件持有者，入境排期都将延后。

较高风险国家和地区指的是澳大利亚、文莱、中国大陆、新西兰、台湾、香港和澳门以外的国家和地区。

人力部调整入境安排后，从事建筑业、海事船厂和加工业的工作证件持有者能按原定批准的日期入境，只有一小批原定在6月抵达我国的客工将延迟数周。

外籍女佣也可照批准入境，除了一些原定在6月7日之前抵境的女佣将延后几周来新。

至于其他原本获批准在7月5日之前入境的工作证件持有者，他们将被禁止入境。当局会在情况稳定后，通知雇主何时重新为这些工人申请入境，到时再优先处理他们的申请。

人力部指出，由于接下来须重新排期让原获批准者入境，当局从即日起暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请。不过，参与重要战略发展项目和基建工程的工人会继续获准入境。

人力部昨天已开始联系受影响的工作证件持有者和雇主，通知他们有关调整。

上述更动并不影响在周期性通勤安排、互惠绿色通道和其他获准旅游通道下，从较低风险国家和地区入境我国的工作证件持有者。

人力部吁请工作证件持有者和雇主谅解与配合。文告说：“这些调整是必要的，以让工人能安全且按部就班地入境，并降低境外输入病毒的风险。”