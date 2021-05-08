李总理：让每位部长发挥所长 总理人选首要条件是要能凝聚团队

李总理出席荣誉国务资政吴作栋授权传记第二辑《登高望远》中英文版的发布会时说，无论是谁出任总理，他首先要能够把整个团队组织起来，让每一位部长都能发挥所长，使整个团队的力量超过个体能力的总和，这就是吴作栋总理任期取得成功的秘诀。

总理人选的首要条件是必须能凝聚团队，让每一位部长发挥所长，并取得一加一大于二的效果。李显龙总理认为，第四代领导班子推举同侪之首时，可将第二任总理吴作栋和团队作为参照。

荣誉国务资政吴作栋授权传记第二辑《登高望远》（Standing Tall）中英文版的发布会昨天（5月7日）在国家美术馆举行，作为主宾的李总理在发言时做出以上表示。

“无论是谁出任总理，他首先要能够把整个团队组织起来，让每一位部长都能发挥所长，并使整个团队的力量超过个体能力的总和，这就是吴作栋总理任期取得成功的秘诀。”

李总理指出，吴作栋内阁融合不同年龄层的部长，是新加坡最优秀的内阁团队。这也意味着李总理接过领导棒子时，继承了一支强大而且经验丰富的队伍，他希望能够以类似方式，把将一个优秀的团队交给继任者。

“第四代部长已经累积了丰富的经验，也建立了声望，他们在与冠病这个世代危机的激战中，做出了艰难的决策，经历了危机的考验……现在只差还没有选出新的同侪之首带领他们前进。”

李总理上月23日宣布内阁改组，本月15日将有七个部门由新部长掌舵。他说，第四代领导团队接下来将以新的身份合作，这有助强化彼此的理解与团队精神，为接班做好准备。

吴作栋：接班出现波折是过程一部分

我国领导层的接班计划最近受挫，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰上个月请辞第四代领军者，以便由更年轻的领袖带领团队继续前进。

去年从政坛引退不再参加大选的吴作栋致辞时说，第四代领导团队接班虽出现波折，但这也是过程的一部分。“在建国元老交棒给我们第二代班子之前，也出现过波折，我在传记第一辑《高难任务》中已阐述过。”

吴作栋指他1984年底获第二代班子推举为领导，并在隔年出任第一副总理，然而四年后的国庆群众大会上，时任总理李光耀在结束发言前，突然脱稿指出吴作栋并非他心目中接班的第一人选，他属意的人选其实是陈庆炎博士。尽管如此，吴作栋最终还是在1990年11月28日宣誓成为我国第二任总理。

吴作栋也赞扬王瑞杰在距离当总理只有一步之遥的时候，能从大局出发，优先考虑国家的利益。他认为这需要勇气和无私的精神，而真正优秀的领导人就该如此。

吴作栋认为，我国有序的政治传承仍在继续，他建议第四代领导团队继续紧密合作，指引新加坡前进的方向，并作为一个整体展现自信与领导才能。

“磨练你们的政治技巧，准备好接过上一代领导班子的职责，仔细考虑应该推举谁作为领军人物，并在做出决定之后团结起来支持这个人选。”

吴作栋也呼吁新加坡人给第四代班子一些时间推举领军者，因为这是为国家新起点做出的重要决策。

他说，如果有人觉得政治传承是人民行动党的内部问题，那是大错特错的。“这是重要的国家课题，我们要有能力、有诚信的人为国家服务……只有选出优秀的领导人，新加坡才能继续向前和稳步成长，并在庆祝100年和未来国庆的时候绽放光芒。”