瑜伽和皮拉提等较低风险运动 获准在室内健身房进行

室内健身房的防疫措施从今天（5月8日）起收紧，但政府在与业者讨论后，昨天决定允许公共与私人健身中心继续进行一些冠病传播风险较低且较不激烈的活动，如瑜伽和皮拉提。

学员上课时须戴口罩

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

参与活动的学员必须遵守更严格的规定，包括时刻戴口罩。每堂课限最多30人，学员不可共用运动器材，在进行活动时导师或学员都不应高喊指示或大声说话，也必须保持至少两米距离。