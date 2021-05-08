吴作栋：政治领导能力决定国家兴衰

好的领导者会建立起良善的治理方式，通过善治为人民的成长、竞争与成功，打造安全、有保障、稳定和有利的环境。

荣誉国务资政吴作栋昨天在他授权传记第二辑《登高望远》的发布会上指出，他希望通过这本传记传达政治领导能力决定国家兴衰的信息。

他说：“我不相信民主国家就会自动产生优秀的领袖，我也不会异想天开地以为选举能保证选出最好的人才治国。想要民主制度发挥作用，我们就必须尽可能地为人们推出最好的人选。”