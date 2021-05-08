吴作栋：政治领导能力决定国家兴衰 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM 荣誉国务资政吴作栋（前排左二）的授权传记《登高望远》发布会昨天在国家美术馆举行。受防疫措施限制，到场者只有43人，包括吴作栋夫人陈子玲（前排左起）、李显龙总理及夫人何晶、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（后排右起）、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、前总统陈庆炎博士以及夫人徐美娟。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 好的领导者会建立起良善的治理方式，通过善治为人民的成长、竞争与成功，打造安全、有保障、稳定和有利的环境。荣誉国务资政吴作栋昨天在他授权传记第二辑《登高望远》的发布会上指出，他希望通过这本传记传达政治领导能力决定国家兴衰的信息。他说：“我不相信民主国家就会自动产生优秀的领袖，我也不会异想天开地以为选举能保证选出最好的人才治国。想要民主制度发挥作用，我们就必须尽可能地为人们推出最好的人选。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吴作栋 李显龙总理 登高望远 多方面提高员工心理健康意识 12机构获银丝带表彰 64岁男子被控 抢走八旬阿伯项链现金