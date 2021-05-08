延续去年线上面试等方式进行 工教院理工院本月和下月分别提前招生

教育部文告说，工教院和五所理工学院的提前招生活动，分别于今年5月27日和6月7日开放申请，让应届毕业生提前报读；申请后再依通知进行面试与遴选。

工艺教育学院和理工学院的提前招生活动将分别在本月和下个月开放申请。延续去年的模式，今年多数课程的遴选采用线上面试、电邮提呈作品集等形式进行。

教育部昨天（5月7日）发文告说，工教院和五所理工学院的提前招生活动（Early Admissions Exercise，简称EAE），分别于今年5月27日和6月7日开放申请，让应届毕业生提前报读；申请后再依通知进行面试与遴选。

EAE旨在鼓励升读工教院和理工院的学生，凭其他才能，以及对课程的兴趣来争取学额。

有鉴于冠病疫情，今年多数课程仍维持线上面试。不过，一些课程难以通过远程方式评估，因此仍会以面对面的方式进行。这些课程包括工教院的护理国家工教局证书（Nitec）课程、表演艺术制作高级Nitec课程，以及南洋理工学院的口腔卫生治疗（Oral Health Therapy）专业文凭课程。

这些学校会加强防疫措施，如错开考生面试时间，安排指定等候地点，减少与他人接触等。

针对如何确保遴选评估公平公正，教育部强调，会适时录下网络面试过程，以及记录遴选小组的评估，让选拔更客观。

教育部也说，有些家庭仍可能需要线上面试的支援。他们可以向申请的院校说明原因，学校将提供适当协助。例如，借用学校的电脑设备、在学校进行网上面试，以及学校职员在场提供技术协助等。

通过EAE录取的学生会在N水准、O水准或期末考试成绩公布前，获得有条件的录取通知。

工教院提前招生活动从5月27日至6月2日，让N水准和O水准应届毕业生申请。工教院EAE遴选从6月22日至7月27日举行。

理工院提前招生活动则开放给工教院及O水准应届毕业生申请。工教院应届毕业生可从6月10日至16日申请，O水准应届毕业生可从6月24日至6月30日申请。理工院EAE遴选从7月5日至8月31日举行。

有至少两年工作经验的职场人士也可从6月7日至7月4日申请。他们必须是公民或永久居民，申请时要提交工作记录及雇主推荐信。若过去学业成绩未达最低录取标准，可通过其他形式如面试展示与课程相关的能力。

教育部也指出，是否增加实体面试将视疫情而定，如果EAE遴选方式有变，教育部会确保申请者有足够时间准备和调整。

想了解更多详情，可上教育部官网查阅。