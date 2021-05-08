由资深导师督导 两新计划提升青年服务工作者专业技能 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM 关爱新加坡协会的治疗与心理健康服务总监张瑞玲（站立者）有丰富的治疗与辅导经验，主办过青少年心理健康资讯工作坊。她将在“青年服务督导计划”下协助青年服务工作者克服工作上的挑战。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地青年服务工作者下来可按个人需求选择加入两项新计划，向业内资深导师取经，加强专业技能或更好地规划事业发展。长远下来，这将有助提升青年服务领域的整体素质，让青年服务工作者更好地协助有需要的青年。社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆昨天在首届青年服务日活动上，为“青年服务督导计划”和“青年服务导师计划”这两项新试点计划主持推介礼。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 青年服务工作 社会及家庭发展部 蔡瑞隆 多方面提高员工心理健康意识 12机构获银丝带表彰 64岁男子被控 抢走八旬阿伯项链现金