由资深导师督导 两新计划提升青年服务工作者专业技能

本地青年服务工作者下来可按个人需求选择加入两项新计划，向业内资深导师取经，加强专业技能或更好地规划事业发展。长远下来，这将有助提升青年服务领域的整体素质，让青年服务工作者更好地协助有需要的青年。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆昨天在首届青年服务日活动上，为“青年服务督导计划”和“青年服务导师计划”这两项新试点计划主持推介礼。