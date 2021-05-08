自称拥有“主权”拒戴口罩闹巴刹 硕士女判监罚款

好言相劝不听、送上口罩不拿，硕士女拒戴口罩上巴刹，被质问时自称拥有“主权”，被判坐牢2周和罚款2000元。

zaobao.sg之前报道，事件发生在去年5月3日上午11时30分左右，地点是顺福巴刹和熟食中心。被告帕拉吉卡尔（41岁）面对七项控状，包括触犯冠病19（临时措施）法令2020、公共滋扰罪、国民登记法令、拒绝在口供上签名等，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告没戴口罩上巴刹，豆芽摊贩的女儿上前提醒。被告反驳说自己没生病、不需戴口罩，也拒绝别人提供的口罩，两人随后起争执，摊贩女儿报警。

期间，被告大声叫喊，还叫嚣说警方也不能拿她怎么样，摊贩女儿想阻止她离开时，被告拿出手机拍下对方和围观群众，不断自称拥有“主权”，拒绝另一人递来的口罩。

根据控状，被告也在去年4月14日早上，违例坐在顺福巴刹和熟食中心内用餐。4月26日及30日晚上，她没戴口罩离开住家到汤申路上段一带的档口。她也在前年11月13日将原本的住址黄埔西组屋更换至惹兰依干美拉后，却没向当局申报。

法官最终判她坐牢两周和罚款2000元。由于被告曾在遭逮捕后还押于心理卫生学院两周，法官下令必须考虑在内，换言之被告缴清罚款后就无须坐牢。

完整报道，请翻阅2021年5月8日的《新明日报》。