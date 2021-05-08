载客工罗厘又出事 与警车相撞17人伤

载着客工的罗厘，在十字路口不知何故和一辆警车相撞，导致17人受伤，当中包括5名警员和罗厘上的12名乘客与司机，他们都蒙受轻伤，在清醒的情况下被送院治疗。

这起车祸发生在昨晚（5月7日）约9时02分，地点是惹兰布罗和裕廊海港路的交界处。车祸现场被公众拍下，视频上载到社交媒体网页。

根据视频画面，一辆罗厘和警车（Police Van）停在十字路口的中央，现场一片狼藉，玻璃碎片洒满地。

罗厘的车头被撞毁，警车的左车门则被撞凹。视频中，警车的后车门敞开着，里面已没有人。

十字路口旁停着一辆救护车和数辆警车。在交通灯的安全岛，可见三四名男子瘫坐在地上，草坪有三个担架椅，10多名医护人员则在场提供援助。

一般相信，警车上的警员相信出外执行职务。事发时警车相信正准备右转，罗厘则往前行驶，两辆车在十字路口不知何故相撞。

警方受询时证实发生车祸，指一辆警车和罗厘在上述时间地点发生车祸。五名男警员、一名罗厘男司机和11名乘客在清醒状态下送院。

据了解，罗厘当时载着的11名男乘客，相信都是客工。

警方指出，这17名伤者年龄介于20到44岁，他们在这起事故中只受轻伤，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年5月8日《联合晚报》。